Der Bammentaler Weg

Über vier Tage und somit das lange Wochenende hinweg zieht sich der elfte Landesliga-Spieltag. Den Auftakt machen der VfB St.Leon und der ASV Eppelheim am Donnerstagabend. Der wiedererstarkte FC Bammental darf sich am Sonntag beim Spitzenreiter messen.

"Ja natürlich, aber das wussten wir von vorneherein", sagt Uli Brecht. Der Trainer des FC Bammental erwähnt den, "bewusst von uns eingeleiteten Umbruch, der selbstverständlich Zeit benötigt."

Zu allem Überfluss fehlten zuletzt mit Cedric Waxmann, Mark Knäblein sowie Kapitän Carsten Klein häufiger drei Routiniers und Sommer-Neuzugang Patrick Hocker hat nach seiner Kreuzbandverletzung noch etwas Zeit benötigt, um auf Touren zu kommen. Der Trainer konstatiert: "Deshalb sind Leistungsschwankungen ganz normal."

Die Schwächephase mit nur einem Punkt aus drei Partien ist immerhin überstanden. Ein 4:0-Sieg gegen Gartenstadt und ein 3:2-Erfolg über Kirchardt brachten zuletzt zwei Dreier in Serie und die Rückkehr in die Spitzengruppe. "Ich würde aber gar nicht von einer Trendwende sprechen", so Brecht, der vielmehr auf den Weg verweist, den seine junge Truppe eingeschlagen hat, "und auf diesem gilt es erst einmal neue Hierarchien innerhalb der Mannschaft zu bilden."