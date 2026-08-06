Der Bamberger Fußball trauert um Tobias Köhler Viel zu früh im Alter von nur 51 Jahren erlag das Vorstandsmitglied der DJK Don Bosco einer kurzen, schweren Krankheit von Mathias Willmerdinger · Gestern, 14:30 Uhr · 0 Leser

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Sie stehen nicht im Fokus der Öffentlichkeit, glänzen nicht auf dem Platz als Torschützen. Aber sie sind die Menschen, die einen Amateurverein am Laufen halten und im Hintergrund unschätzbare Arbeit leisten. Meistens merkt man erst, was man an ihnen hatte, wenn sie nicht mehr da sind. Genau so beschreibt die DJK Don Bosco ihr geschätztes Mitglied Tobias Köhler, der über 40 Jahre Mitglied bei den Wildensorgern war und sich für keine Tätigkeit zu schade war. Erst im April wurde Köhler in die Vorstandschaft des Bayernliga-Aufsteigers gewählt. Jetzt müssen die Oberfranken schweren Herzens Abschied nehmen. Am Montag ist Tobias Köhler nach kurzer, schwerer Krankheit viel zu früh verstorben. Nicht nur die DJK Don Bosco, sondern der ganze Bamberger Fußball trägt Trauer.

In einem bewegenden Instagram-Post hat die DJK Don Bosco nun Abschied genommen von einem Mann, der den Amateurfußball lebte und liebte. Der Post im Wortlaut:



"Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer müssen wir Abschied von unserem Vorstandsmitglied und Freund Tobias nehmen. Er ist am 3. August 2026 nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von nur 51 Jahren verstorben.





Tobias gehörte unserer DJK seit 1983 an. Über Jahrzehnte kümmerte er sich um den Wirtschaftsdienst und unzählige weitere Aufgaben. Im April wurde er in den Vorstand gewählt.



Er war nahezu jeden Tag auf der Rudi-Ziegler-Anlage, kannte jede Ecke und sah, wo Hilfe benötigt wurde. Ob Wirtschaftsdienst, Abrechnungen, Spielberichte, Organisation und Bewirtschaftung von Spieltagen oder Arbeiten am Vereinsheim: Auf Tobias war Verlass.

Jeder kannte ihn, seinen direkten Humor und seine tiefe Verbundenheit zur DJK. Mit ihm verlieren wir eine Identifikationsfigur, das vertraute Gesicht unseres Vereins und vor allem einen sehr guten Freund.

Wir werden die glücklichen und lustigen Stunden mit Tobias im Vereinsheim und im Biergarten sehr vermissen.





Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.



Lieber Tobias, du wirst uns sehr fehlen."



Ruhe in Frieden, lieber Tobias Köhler!