Wo sind die drei Punkte hin? Zornedings Torwart Michael Pohn hielt am Sonntag vergeblich danach Ausschau. – Foto: SRO

„Der Ball wollte einfach nicht mehr rein": Latten-Hattrick verhindert Punktgewinn des TSV Zorneding Zwei Gegentore in der Schlussphase

Der TSV Zorneding musste eine bittere Niederlage in der Bezirksliga einstecken. Der FC Töging traf spät doppelt und sicherte sich damit den Sieg.

Gestern, 14:00 Uhr TSV Zorneding Zorneding FC Töging FC Töging 1 3 Abpfiff Als „unnötig und unglücklich“ bezeichnete Sascha Bergmann die Heimniederlage von Bezirksligist TSV Zorneding gegen den FC Töging am Sonntagnachmittag. Mit 1:3 (1:1) mussten sich die Platzherren am Ende geschlagen geben, obwohl Trainer Bergmann seine Elf in der Schlussphase eigentlich auf der Siegerstraße wähnte. Doch die späten Treffer erzielten die Gäste aus Töging.

„Wir waren in der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft und näher dran an den drei Punkten, aber so ist der Fußball eben“, erklärte Bergmann. Den besseren Start in die Partie hatte zunächst der FC. Nach nur wenigen Momenten zog Tögings Ivo Petrovic (6.) von der rechten Seite nach innen und traf mit Links unter die Latte zur Gästeführung. Kurz darauf musste Zornedings Schlussmann Michael Pohn all sein Können aufbieten, um einen weiteren Gegentreffer zu verhindern. FC Töging schlägt spät doppelt zu