 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Der Ball spricht: In diesen KOL-Duellen kribbelt’s gewaltig

Teaser KOL WEST: +++ Jetzt redet das Spielgerät – und zwar über die Kreisoberliga-Partien, in denen Aufstiegs- auf Abstiegskandidat trifft. Getreu dem Motto: Ein bisschen Spaß muss (trotzdem) sein +++

von Redaktion · Heute, 20:26 Uhr · 0 Leser
Spielen in der bisherigen Restrunde der Fußball-Kreisoberliga einen gepflegten Ball: Robin Schäffl (l.) und der FC Burgsolms II, an diesem Sonntag Gastgeber für den FC Amedspor Wetzlar. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch
Spielen in der bisherigen Restrunde der Fußball-Kreisoberliga einen gepflegten Ball: Robin Schäffl (l.) und der FC Burgsolms II, an diesem Sonntag Gastgeber für den FC Amedspor Wetzlar. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch

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Wetzlar. Diesmal kommt die Spieltags-Vorschau in der Fußball-Kreisoberliga von jemandem, der Woche für Woche mittendrin ist und sich auskennt – von mir, dem Ball höchstpersönlich. Ich fliege ligaweit von Dillenburg bis Wetzlar, sehe alles und vergesse nichts. Ich kenne die Mannschaften, die Spieler, die Trends. Und ja, ich nehme kein Blatt vor den Mund, wenn ich etwas zu berichten habe. Rausgesucht habe ich die drei heißesten Duelle an diesem Sonntag. Aufstiegshoffnung trifft dort auf Abstiegsangst. Schuhe geschnürt und Beine schön locker? Los geht's mit meinem „So könnte es laufen“!

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.