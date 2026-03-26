Der Ball spricht: In diesen KOL-Duellen kribbelt’s gewaltig

Wetzlar. Diesmal kommt die Spieltags-Vorschau in der Fußball-Kreisoberliga von jemandem, der Woche für Woche mittendrin ist und sich auskennt – von mir, dem Ball höchstpersönlich. Ich fliege ligaweit von Dillenburg bis Wetzlar, sehe alles und vergesse nichts. Ich kenne die Mannschaften, die Spieler, die Trends. Und ja, ich nehme kein Blatt vor den Mund, wenn ich etwas zu berichten habe. Rausgesucht habe ich die drei heißesten Duelle an diesem Sonntag. Aufstiegshoffnung trifft dort auf Abstiegsangst. Schuhe geschnürt und Beine schön locker? Los geht's mit meinem „So könnte es laufen“!