 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Der Ball rollt wieder in der Bezirksliga Braunschweig 1

Vorschau auf den 1. Spieltag

von NB · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: VfL Wahrenholz Instagram

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BZL Braunschw. St. 1
SSV Käst./Wa
Westerbeck
Knesebeck
Lupo Martini Wolfsburg II

Mit sieben Partien beginnt am Sonntag die neue Saison der Bezirksliga Braunschweig Staffel 1. Während sich die etablierten Teams nach der Sommerpause neu sortieren, greifen mit dem SSV Kästorf-Warmenau, dem SV Westerbeck und dem VfL Knesebeck gleich drei Aufsteiger erstmals oder wieder ins Geschehen ein. Mit dem Duell SV Gifhorn gegen VfL Wahrenholz gibt es auch gleich ein Topduell zum Start. Eine Übersicht zum Spieltag:

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr
TSV Ehmen
TSV EhmenTSV Ehmen
SV Reislingen-Neuhaus
SV Reislingen-NeuhausReislingen
14:00

TSV EhmenSV Reislingen-Neuhaus

Den Spieltag eröffnet das Duell zwischen dem letztjährigen Zehnten TSV Ehmen und dem Tabellenachten SV Reislingen-Neuhaus. In der letzten Saison konnten beide Teams dieses Duell einmal für sich behaupten, die Fans dürfen sich also auf ein ausgeglichenes Spiel zum Start freuen.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
VfR Wilsche-Neubokel
VfR Wilsche-NeubokelWilsche-Neub
HSV Hankensbüttel
HSV HankensbüttelHankensbütte
15:00

VfR Wilsche-NeubokelHSV Hankensbüttel

Mit dem HSV Hankensbüttel reist der Tabellendritte der Vorsaison zum VfR Wilsche-Neubokel, der die vergangene Spielzeit auf Rang zwölf abschloss. Die Gäste gehörten im Vorjahr zu den stärksten Mannschaften der Liga und wollen diese Rolle auch in der neuen Saison bestätigen. Der VfR hofft dagegen auf einen gelungenen Heimstart.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
WSV Wendschott
WSV WendschottWendschott
MTV Isenbüttel
MTV IsenbüttelIsenbüttel
15:00

WSV WendschottMTV Isenbüttel

Der WSV Wendschott empfängt den MTV Isenbüttel. Während Wendschott die vergangene Saison auf Platz 13 beendete, belegte der MTV Rang vier und gehörte damit zum erweiterten Spitzenfeld der Liga. Kein einfacher Start für den WSV.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Westerbeck
SV WesterbeckWesterbeck
TSV Hillerse
TSV HillerseHillerse
15:00

SV WesterbeckTSV Hillerse

Für den Aufsteiger SV Westerbeck wartet direkt zum Ligastart eine anspruchsvolle Aufgabe. Mit dem TSV Hillerse gastiert der Meister der vergangenen Bezirksliga-Saison in Westerbeck. Ob der Aufsteiger sich beweisen kann oder Hillerse sie gleich einmal in der Bezirksliga begrüßt wird sich am Sonntag zeigen.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Gifhorn
SV GifhornSV Gifhorn
VfL Wahrenholz
VfL WahrenholzWahrenholz
15:00

SV GifhornVfL Wahrenholz

Zwei Mannschaften aus dem gesicherten Tabellenmittelfeld der Vorsaison treffen in Gifhorn aufeinander. Die SV Gifhorn schloss die Spielzeit auf Rang sieben ab, der VfL Wahrenholz wurde Sechster. Beide Teams lagen nur fünf Punkte auseinander und starten nun mit einem direkten Vergleich in die neue Saison. Beide Ligaduelle gingen 1:0 aus mit einem Sieg für jeweils beide Mannschaften. Im Pokal konnte sich damals Gifhorn durchsetzen.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SSV Kästorf-Warmenau
SSV Kästorf-WarmenauSSV Käst./Wa
FC Schwülper
FC SchwülperFC Schwülper
15:00

SSV Kästorf-WarmenauFC Schwülper

Der SSV Kästorf-Warmenau kehrt als direkter Wiederaufsteiger in die Bezirksliga zurück und empfängt zum Auftakt den FC Schwülper. Die Gäste beendeten die vergangene Saison auf einem soliden neunten Platz. Für den Aufsteiger bietet sich vor heimischer Kulisse direkt die erste Gelegenheit, sich in der Liga zurückzumelden.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
VfL Knesebeck 1909
VfL Knesebeck 1909Knesebeck
TSV Hehlingen
TSV HehlingenHehlingen
15:00

VfL Knesebeck 1909TSV Hehlingen

Auch der VfL Knesebeck 1909 feiert als Aufsteiger sein erstes Spiel in der Bezirksliga. Zum Auftakt ist der TSV Hehlingen zu Gast, der die Vorsaison auf Rang 14 abschloss. Eine Chance für den VfL gleich mal Big Points zu sammeln.

Mi., 26.08.2026, 19:00 Uhr
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben II
Lupo Martini Wolfsburg
Lupo Martini WolfsburgLupo Martini Wolfsburg II
19:00

Fallersleben II und Lupo II starten erst nächste Woche mit dem zweiten Spieltag in die Saison, da ihr Spiel gegeneinander verlegt worden ist.