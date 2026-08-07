Der Ball rollt wieder in der Bezirksliga Braunschweig 1

– Foto: VfL Wahrenholz Instagram

Mit sieben Partien beginnt am Sonntag die neue Saison der Bezirksliga Braunschweig Staffel 1. Während sich die etablierten Teams nach der Sommerpause neu sortieren, greifen mit dem SSV Kästorf-Warmenau, dem SV Westerbeck und dem VfL Knesebeck gleich drei Aufsteiger erstmals oder wieder ins Geschehen ein. Mit dem Duell SV Gifhorn gegen VfL Wahrenholz gibt es auch gleich ein Topduell zum Start. Eine Übersicht zum Spieltag:

Den Spieltag eröffnet das Duell zwischen dem letztjährigen Zehnten TSV Ehmen und dem Tabellenachten SV Reislingen-Neuhaus. In der letzten Saison konnten beide Teams dieses Duell einmal für sich behaupten, die Fans dürfen sich also auf ein ausgeglichenes Spiel zum Start freuen.

VfR Wilsche-Neubokel – HSV Hankensbüttel Mit dem HSV Hankensbüttel reist der Tabellendritte der Vorsaison zum VfR Wilsche-Neubokel, der die vergangene Spielzeit auf Rang zwölf abschloss. Die Gäste gehörten im Vorjahr zu den stärksten Mannschaften der Liga und wollen diese Rolle auch in der neuen Saison bestätigen. Der VfR hofft dagegen auf einen gelungenen Heimstart.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr WSV Wendschott Wendschott MTV Isenbüttel Isenbüttel 15:00 PUSH

WSV Wendschott – MTV Isenbüttel Der WSV Wendschott empfängt den MTV Isenbüttel. Während Wendschott die vergangene Saison auf Platz 13 beendete, belegte der MTV Rang vier und gehörte damit zum erweiterten Spitzenfeld der Liga. Kein einfacher Start für den WSV.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SV Westerbeck Westerbeck TSV Hillerse Hillerse 15:00 PUSH

SV Westerbeck – TSV Hillerse Für den Aufsteiger SV Westerbeck wartet direkt zum Ligastart eine anspruchsvolle Aufgabe. Mit dem TSV Hillerse gastiert der Meister der vergangenen Bezirksliga-Saison in Westerbeck. Ob der Aufsteiger sich beweisen kann oder Hillerse sie gleich einmal in der Bezirksliga begrüßt wird sich am Sonntag zeigen.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SV Gifhorn SV Gifhorn VfL Wahrenholz Wahrenholz 15:00 PUSH

SV Gifhorn – VfL Wahrenholz Zwei Mannschaften aus dem gesicherten Tabellenmittelfeld der Vorsaison treffen in Gifhorn aufeinander. Die SV Gifhorn schloss die Spielzeit auf Rang sieben ab, der VfL Wahrenholz wurde Sechster. Beide Teams lagen nur fünf Punkte auseinander und starten nun mit einem direkten Vergleich in die neue Saison. Beide Ligaduelle gingen 1:0 aus mit einem Sieg für jeweils beide Mannschaften. Im Pokal konnte sich damals Gifhorn durchsetzen.

SSV Kästorf-Warmenau – FC Schwülper Der SSV Kästorf-Warmenau kehrt als direkter Wiederaufsteiger in die Bezirksliga zurück und empfängt zum Auftakt den FC Schwülper. Die Gäste beendeten die vergangene Saison auf einem soliden neunten Platz. Für den Aufsteiger bietet sich vor heimischer Kulisse direkt die erste Gelegenheit, sich in der Liga zurückzumelden.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr VfL Knesebeck 1909 Knesebeck TSV Hehlingen Hehlingen 15:00 PUSH

VfL Knesebeck 1909 – TSV Hehlingen Auch der VfL Knesebeck 1909 feiert als Aufsteiger sein erstes Spiel in der Bezirksliga. Zum Auftakt ist der TSV Hehlingen zu Gast, der die Vorsaison auf Rang 14 abschloss. Eine Chance für den VfL gleich mal Big Points zu sammeln.

Mi., 26.08.2026, 19:00 Uhr VfB Fallersleben Fallersleben II Lupo Martini Wolfsburg Lupo Martini Wolfsburg II 19:00 PUSH