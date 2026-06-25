 2026-06-24T10:25:44.617Z

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Der Ball rollt wieder! Diese Testspiele sind in Brandenburg geplant

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Stefan Fiebiger

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Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Testspiele am Freitag, 26. Juni

18:00 Uhr: 1. SV Lok Calau – FC Energie Cottbus

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Testspiele am Samstag, 27. Juni

10:00 Uhr: FSV 63 Luckenwalde – RSV Eintracht 1949

12:30 Uhr: SV Babelsberg 03 – 1. FC Magdeburg II

13:00 Uhr: FSV Optik Rathenow – VSG Altglienicke

17:00 Uhr: LSV Bergen 1990 – FC Energie Cottbus

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Testspiele am Sonntag, 28. Juni

15:00 Uhr: FC Energie Cottbus – Cottbuser Stadtauswahl

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Testspiele am Mittwoch, 1. Juli

19:00 Uhr: TSG Neustrelitz – RSV Eintracht 1949

19:00 Uhr: FSV 63 Luckenwalde – VfL Halle 1896

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Testspiele am Freitag, 3. Juli

18:00 Uhr: FC Energie Cottbus – VSG Altglienicke

18:30 Uhr: VfL Halle 1896 – SV Babelsberg 03

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Testspiele am Samstag, 4. Juli

13:00 Uhr: FC Energie Cottbus – Hertha BSC II

13:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde – VfB 1921 Krieschow

13:00 Uhr: FC Eilenburg – SV Babelsberg 03

15:00 Uhr: FSV Admira 2016 – 1. FC Union Berlin Traditionsmannschaft

15:30 Uhr: FSV Optik Rathenow – 1. FC Union Berlin

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Testspiele am Sonntag, 5. Juli

14:00 Uhr: 1. FFC Turbine Potsdam Frauen – FC Viktoria 1889 Berlin

15:30 Uhr: SV Grün-Weiß Lübben – 1. FC Union Berlin

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