Der Ball rollt wieder! Diese Testspiele sind in Brandenburg geplant

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an brandenburg@fupa.net
18:00 Uhr: 1. SV Lok Calau – FC Energie Cottbus
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10:00 Uhr: FSV 63 Luckenwalde – RSV Eintracht 1949
12:30 Uhr: SV Babelsberg 03 – 1. FC Magdeburg II
13:00 Uhr: FSV Optik Rathenow – VSG Altglienicke
17:00 Uhr: LSV Bergen 1990 – FC Energie Cottbus
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15:00 Uhr: FC Energie Cottbus – Cottbuser Stadtauswahl
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19:00 Uhr: TSG Neustrelitz – RSV Eintracht 1949
19:00 Uhr: FSV 63 Luckenwalde – VfL Halle 1896
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18:00 Uhr: FC Energie Cottbus – VSG Altglienicke
18:30 Uhr: VfL Halle 1896 – SV Babelsberg 03
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13:00 Uhr: FC Energie Cottbus – Hertha BSC II
13:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde – VfB 1921 Krieschow
13:00 Uhr: FC Eilenburg – SV Babelsberg 03
15:00 Uhr: FSV Admira 2016 – 1. FC Union Berlin Traditionsmannschaft
15:30 Uhr: FSV Optik Rathenow – 1. FC Union Berlin
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14:00 Uhr: 1. FFC Turbine Potsdam Frauen – FC Viktoria 1889 Berlin
15:30 Uhr: SV Grün-Weiß Lübben – 1. FC Union Berlin
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