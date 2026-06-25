Der Ball rollt wieder! Diese Testspiele sind geplant

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
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14.00 Uhr - VfB Stuttgart II - FC Augsburg II (abgesagt)
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18.00 Uhr - FC Straß - SSV Ulm Fußball
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18.00 Uhr - TSV Schwabmünchen- SSV Ulm
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12.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - FC Union Heilbronn
14.00 Uhr - Türkspor Neu-Ulm - FC Memmingen II
14.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - Young Boys Reutlingen
14.00 Uhr - SGV Freiberg - SG Sonnenhof Großaspach
14.15 Uhr - FC Memmingen - TSV Essingen
15.00 Uhr - 1. FC Eislingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
16.00 Uhr - TSV Weilheim/Teck - 1. Göppinger SV
17.00 Uhr - 1. FC Normannia Gmünd - SV Fellbach
18.00 Uhr - FSV Hollenbach - SpVgg Ansbach
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10.30 Uhr - TSV Hüttlingen - TSV Essingen
11.00 Uhr - VfL Mainhardt - TSG Öhringen
11.30 Uhr - 1. FC Ersingen - 1. CfR Pforzheim
12.00 Uhr - TSV Hessental - Sportfreunde Schwäbisch Hall
12.30 Uhr - FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SGV Freiberg
16.00 Uhr - TSV Jahn Büsnau - Stuttgarter Kickers
16.00 Uhr - TSV Berg - SSV Ulm Fußball
16.30 Uhr - FC Teningen - FC Wolfenweiler-Schallstadt
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