Der Ball rollt wieder: Das sind die Testspiele am Wochenende

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
13.00 Uhr - Spvgg Unterhaching U15 - VfR Aalen U15
14.00 Uhr - VfB Stuttgart II - Universitatea Craiova in Belek
---
12.00 Uhr - FV Kirchheim - TASV Hessigheim
13.00 Uhr - TSV Bönnigheim - TSV 1899 Benningen
13.00 Uhr - TSV Affalterbach - Germania Bietigheim
14.00 Uhr - SC Freiburg Frauen - VfB Stuttgart Frauen
15.00 Uhr - Spvgg Renningen - SV Neuhausen
---
19.30 Uhr - TSV Merklingen - SV Neuhausen
19.30 Uhr - Croatia Bietigheim - FV Löchgau
---
19.00 Uhr - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TSV Ensingen
19.00 Uhr - FC Marbach - SKV Eglosheim
19.45 Uhr - Spvgg Renningen - TSV Kleinglattbach
13.00 Uhr - VfB Stuttgart Frauen - FC St. Gallen Frauen
13.00 Uhr - SSV Reutlingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
14.00 Uhr - TSG Backnang - TSG Balingen
14.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - Young Boys Reutlingen
14.00 Uhr - FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SGV Freiberg
14.00 Uhr - 1. Göppinger SV - FC Esslingen
14.00 Uhr - VfR Hornberg - TSV Harthausen/Scher
14.00 Uhr - FSV Hollenbach - FC Würzburger Kickers
14.30 Uhr - VfR Aalen - FV Spfr. Neuhausen
14.30 Uhr - FC Radolfzell - SV Zimmern
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________