Der Ball rollt wieder!

Unsere 1. und 2. Mannschaft des TuS Maulburg starten am Mittwoch, den 17. Juli um 18:30 Uhr in die neue Saison.

Alle Spieler, Trainer und Verantwortliche freuen sich auf den Trainingsauftakt und eine intensive Vorbereitung, bei der neben Fitness und Taktik vor allem auch der Teamgeist wieder gestärkt werden soll. Auch einige neue Gesichter werden mit dabei sein. Es lohnt sich also, einen Blick auf den Sportplatz zu werfen!

Was erwartet uns in der neuen Saison?

Die kommende Spielzeit bringt wieder viele spannende Herausforderungen mit sich. Ziel ist es, an die positiven Entwicklungen der letzten Saison anzuknüpfen und mit voller Energie durchzustarten.