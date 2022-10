Der BAK in Manier eines echten Spitzenreiters! Die Berliner machten am Sonntagnachmittag ihre Favoritenrolle deutlich und bezwangen den ZFC mit 0:2.

Im Vergleich zum Spiel gegen den SV Babelsberg 03 wechselte Heiko Weber seine Mannschaft auf drei Positionen, neu dabei Dominik Bock, Johan Martynets und Luca Bürger. Dafür nahmen zunächst Luis Fischer und Johannes Pistol auf der Bank Platz, Miatke fehlte. Andy Trübenbach hingegen stand zuerst in der Startelf, verletzte sich aber kurz vor Beginn und der Trainer musste reagieren.

Trainer Benjamin Duda wechselte nach dem 6:0 gegen die 47er nur auf einer Position, Joel Richter rückte für Patrick Sussek neu in die Startformation.

AUFREGENDE ERSTE HALBZEIT OHNE HAPPY END

Die Anfangsminuten beider Mannschaften waren sehr intensiv, robuste Zweikämpfe und viele Aktionen nach vorne konnten die 453 Zuschauer in der Bluechip Arena beobachten. Bereits in den ersten fünf Minuten erarbeitete sich der ZFC mehrere Chancen. Dennoch fehlte immer wieder der letzte entscheidende Pass zum Erfolg und somit zur Blitzführung. In Minute acht der erste Jubel aus Sicht der Berliner, nach schönem direkten Spielzug über die rechte Seite vollendete M. Seaton diesen Angriff, aber der Stürmer stand knapp im Abseits und der Treffer zählte nicht. Stets gelang es dem BAK, schnell umzuschalten, das Mittelfeld zu überbrücken und in aussichtsreichen Positionen zum Abschluss zu kommen. Zum Beispiel, als René Eckardt gegen den Schiedsrichter rannte, die Berliner eiskalt umschalteten und zur nächsten Chance kamen (25.). In der 27. Minute mussten die Meuselwitzer das erste Mal wechseln, für den verletzten Fabian Raithel kam Felix Rehder. Das Spiel beruhigte sich, die Berliner machten aus ihrer spielerischen Überlegenheit nicht viel, dennoch kam der ZFC in dieser Phase zu seiner größten Gelegenheit. Nachdem J. Gjasula am Ball vorbei trat, kam R. Eckardt überraschend aus fünf Metern zum Abschluss, scheiterte aber am sich breit machenden Schlussmann der Berliner (37.). Zuvor reklamierte der ZFC ein nicht geahndetes Handspiel. Nur vier Minuten später kam der ZFC erneut zu einer Topchance, Florian Hansch wird mit schönem Steckpass bedient, doch Martynets trifft unter Bedrängnis den Ball nicht richtig. Auch dieser Angriff verpufft erfolglos.

BAK STICHT EISKALT ZU

Zu Beginn der 2. Halbzeit wechselte der ZFC. Felix Müller musste verletzt runter, für ihn kam Johannes Pistol, der dem ZFC das ein oder anderen Mal Hoffnung durch schöne Aktionen machte. Auch der BAK wechselte, P. Sussek kam für B. Krasniqi in die Partie. 0:1! Traumstart für den BAK. Jannis Lang überspielte sehr einfach Florian Hansch und der Ball schlug, durchaus haltbar, im kurzen rechten Eck ein (48.). Man sah sofort, Trainer Benjamin Duda fand in der Halbzeitansprache die richtigen Worte für seine Jungs. Der ZFC hingegen zeigte sich anders als in Halbzeit eins, immer wieder führten individuelle Fehler zu Ballverlusten im Spielaufbau und darauf lauerte der BAK. So auch in der 60. Minute. Nach fatalem Ballverlust von Kapitän R. Eckardt im Mittelfeld eroberte sich Keanu Schneider die Kugel, schaltete extrem schnell um und schloss aus 22 Metern ab. Zack! 0:2 BAK, die diesen brutalen Fehler sofort bestraften. Die Meuselwitzer steckten aber noch nicht die Köpfe in den Sand, sie konnten noch einige Akzente setzen. Amer Kadric´s Versuch aus der zweiten Reihe (63.) oder die Doppelchance für J. Martynets und A. Kadric, die nach schöner Hereingabe von R. Eckardt beide am BAK-Torwart L. Zwick scheiterten (74.). Der BAK brachte durch einen Doppelwechsel in Minute 70 nochmal frische Kräfte auf das Feld. Dennoch das gleiche Bild, der ZFC blieb weiterhin Unkonzentriert, wodurch sich die Berliner weitere Offensivaktionen erspielen konnten und den Jungs von Heiko Weber hingegen nicht der Anschlusstreffer gelang. So blieb dem ZFC das Tor in den letzten Spielminuten verwehrt, als gleich zwei Meuselwitzer nach starkem 1 gegen 1 von J. Pistol an der Grundlinie, den Ball verpassten. Auch wenn der ZFC Nadelstiche setzen konnte, hätte der BAK locker seine Führung ausbauen können, aber es blieb bei den zwei Toren aus Berliner Sicht.