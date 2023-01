Der Bahlinger Vorsatz: Mehr Tore erzielen

Die Regionalliga-Fußballer vom Bahlinger SC beginnen am Montag die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison. Das Trainer-Duo Dennis Bührer/Axel Siefert will die Kaiserstühler torgefährlicher machen.

Seit dem letzten Liga-Auftritt der Kaiserstühler beim 0:0 gegen den SSV Ulm 1846 ist mehr als ein Monat vergangen. Die Annahme, die Fußballer des Bahlinger SC hätten seitdem auf der faulen Haut gelegen, wäre grundfalsch. Schon lang bevor die intensive Vorbereitungsphase auf die Rückrunde am kommenden Montag beginnt, absolvieren Tobias Klein und Co. täglich individuelle Läufe. Sogar Wettkampf-Luft haben nicht wenige BSC-Kicker während der vergangenen Tage geschnuppert: bei den Hallenturnieren in Herbolzheim und Teningen, wo der Regionalligist Zweiter beziehungsweise Turniersieger wurde.

Von kommender Woche an richtet sich der Fokus jedoch gezielt auf die nächsten, viel bedeutenderen Aufgaben: Im Viertelfinale des südbadischen Verbandspokals treffen die Bahlinger am 25. Februar, 14 Uhr, im heimischen Kaiserstuhlstadion auf den Oberligisten FC 08 Villingen. "Dies ist für uns ein enorm wichtiges Spiel", sagt Trainer Axel Siefert. Und am 4. März, 14 Uhr, steigt ebenfalls in Bahlingen das erste Regionalliga-Spiel der Frühjahrssaison gegen den 1. FSV Mainz 05 II.