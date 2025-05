Der Bahlinger SC verlängert den Vertrag mit Vasco Walz

Der 20-jährige Walz, in der Jugend unter anderem einer der Führungsspieler der U19 von Borussia Dortmund, kam vor der nun abgeschlossenen Runde vom West-Regionalligisten 1. FC Bocholt nach Bahlingen. Er absolvierte in der Spielzeit 2024/25 für den BSC 33 Partien (davon 27 in der Regionalliga) und erzielte zwei Tore.

"Vasco ist vor dieser Saison zum BSC gestoßen und hat sich insbesondere in der Rückrunde als äußerst wertvoller Spieler erwiesen", sagte Walter Adam, Sportlicher Leiter des Bahlinger SC. "Wir sind froh, dass er weiterhin bei uns bleibt!"