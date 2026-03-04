Der Bahlinger SC kann für die Oberliga planen

Nach der 0:2-Niederlage am Dienstag gegen Alzenau blickt der Bahlinger SC sportlich gesehen in den Abgrund. Die Fußball-Regionalliga ist praktisch nicht mehr zu halten. Wie geht es jetzt weiter?
Klar, Stefan Reisinger hatte von Dienstag auf Mittwoch keine geruhsame Nacht. Schlecht geschlafen habe er, bekannte der Trainer des Bahlinger SC am Morgen nach dem 0:2 (0:2)-Fehlschlag im Nachholspiel gegen den FC Bayern Alzenau. Die Bilder der neuerlichen Enttäuschung in der Regionalliga Südwest spukten Reisinger im Kopf herum. Und natürlich auch mögliche Konsequenzen aus der 15. Niederlage im 22. Saisonspiel. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Bahlingen: Klose – Bauer (46. Bux), Zukaj, Tost, Schmidt (60. Wuttke) – Köbele (46. Shaqiri), Walz (46. Diakité) – Echner, Scholl, Pepic – Wehrle (60. Herrmann). Tore: 1:0 Garic (5.), 2:0 Pandza (27.). Schiedsrichter: Ritter (Kaiserslautern). ZS: 250.