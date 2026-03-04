Der Bahlinger SC kann für die Oberliga planen Regionalliga ist praktisch nicht mehr zu halten von Matthias Kaufhold (BZ) · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

In die Knie gegangen: Ibrahima Diakité und der Bahlinger SC haben am Dienstag im Nachholspiel gegen den FC Bayern Alzenau den nächsten schweren Rückschlag kassiert. – Foto: Julien Christ (Imago)

Nach der 0:2-Niederlage am Dienstag gegen Alzenau blickt der Bahlinger SC sportlich gesehen in den Abgrund. Die Fußball-Regionalliga ist praktisch nicht mehr zu halten. Wie geht es jetzt weiter?