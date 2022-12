Der Bahlinger SC fährt mit Lust auf mehr zum TSV Steinbach Haiger Kaiserstühler wollen Eindruck aus dem Hinspiel korrigieren

„Da muss man die Motivation nicht künstlich herbeiführen“, sagt BSC-Trainer Dennis Bührer vor der Partie am Samstag, 14 Uhr, beim Tabellenzweiten. Den Eindruck aus dem Hinspiel, als der BSC daheim mit 0:5 verlor, wolle man „ein bisschen relativieren“, so Bührer, wohlwissend, „dass wir gegen diesen Gegner an die Grenze gehen müssen, um etwas zu holen“. Der TSV Steinbach Haiger tritt nach vier Unentschieden in Serie im Titelrennen etwas auf der Stelle. Laurin Tost und Mihailo Trkulja haben ihre Sperren abgesessen, sodass bis auf die Langzeitverletzten Roman Angot und Shqipon Bektasi der gesamte Kader einsatzbereit ist.