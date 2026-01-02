Der B. Braun Cup macht Tuttlingen zur Hallenfußball-Bühne

Am morgigen Samstag, 3. Januar 2026, rückt die Mühlauhalle in Tuttlingen in den Mittelpunkt des regionalen Hallenfußballs. Der 3. B. Braun Cup des SC 04 Tuttlingen vereint sportlichen Ehrgeiz, ein starkes Teilnehmerfeld und einen klar strukturierten Turniermodus. 13 Mannschaften spielen um Prestige, Preisgeld und den Titel – unter Bedingungen, die keine Fehler verzeihen und jeden Ballkontakt bedeutend machen.

Ein attraktives Preisgeld als zusätzlicher Anreiz Der sportliche Reiz wird durch eine klare finanzielle Perspektive ergänzt. Der Turniersieger erhält 1800 Euro, für den zweiten Platz sind 800 Euro ausgelobt, Platz drei wird mit 400 Euro belohnt, Rang vier mit 200 Euro. Diese Staffelung unterstreicht den Wettbewerbscharakter des B. Braun Cups und sorgt dafür, dass jede Platzierung Bedeutung besitzt – auch jenseits des Finales.

Ein Turnier mit klarer Handschrift Der B. Braun Cup hat sich in kurzer Zeit einen festen Platz im Hallenkalender erarbeitet. Die dritte Auflage setzt konsequent auf Kontinuität: gespielt wird mit Rundumbande, die Spielzeit beträgt zehn Minuten, das Teilnehmerfeld ist bewusst kompakt und leistungsstark gewählt. Der Fokus liegt auf Tempo, Technik und direktem Vergleich. Jeder Ball bleibt im Spiel, jede Aktion fordert sofortige Reaktion – ein Markenzeichen dieses Turniers.

Dreizehn Teams, ein gemeinsamer Wettbewerb

Im Gegensatz zu klassischen Gruppenturnieren treten beim B. Braun Cup alle 13 Mannschaften zunächst in einer gemeinsamen Vorrunde im Champion-Leagues-Modus an. Mit dabei sind unter anderem der Gastgeber SC 04 Tuttlingen, dessen erste und zweite Mannschaft, der FC 07 Albstadt, die TSG Balingen II, der BSV 07 Schwenningen, die SG Empfingen, der SC Pfullendorf II sowie weitere regionale Vertreter wie der SV Aasen, SV Zimmern, SV Wurmlingen, SV Kolbingen, der FC Uhldingen 1927 und die SGM Deißlingen/Lauffen. Diese Zusammensetzung garantiert sportliche Vielfalt und unterschiedliche Spielansätze.

Der Modus: Leistung über den ganzen Tag

Die Vorrunde verlangt jeder Mannschaft zahlreiche Einsätze ab. Über viele Spiele hinweg wird eine Rangliste gebildet, die anschließend in Platzierungsspiele, Halbfinals und das Finale mündet. Der Turniersieger ist nicht das Produkt eines einzelnen starken Moments, sondern das Resultat konstanter Leistung. Dieser Modus belohnt Stabilität, Anpassungsfähigkeit und taktische Disziplin.

Der lange Weg zum Titel

Nach Abschluss der Vorrunde folgen Platzierungsspiele, die Halbfinals und schließlich das Finale, in dem der Turniersieger ermittelt wird. Auch die Spiele um die weiteren Plätze bleiben Teil des sportlichen Gesamtbildes. Jede Begegnung trägt dazu bei, den Turniertag zu strukturieren und die Rangfolge klar festzulegen.

Ein Hallentag mit klarer Dramaturgie

Der 3. B. Braun Cup ist als geschlossener Hallentag konzipiert. Von den ersten Begegnungen am Vormittag bis zum Finale am frühen Abend entsteht ein sportlicher Spannungsbogen, der sich kontinuierlich steigert. Für Spieler wie Zuschauer bedeutet das einen Tag, der ganz dem Hallenfußball gehört.

Mehr als ein Vorbereitungsturnier

Der B. Braun Cup ist kein beiläufiges Winterevent. Preisgeld, Modus und Teilnehmerfeld verleihen dem Turnier einen Wettkampfcharakter, der über reine Vorbereitung hinausgeht. Wer hier antritt, misst sich unter Bedingungen, die Präzision, Fitness und mentale Stärke erfordern.