Auswärtspleite für Jüchen-Garzweiler. – Foto: Ulrich Laakmann

Der Auswärtsfluch des VfL Jüchen-Garzweiler geht weiter Der VfL Jüchen/Garzweiler lässt sich beim SV Sonsbeck in der Schlussphase die Punkte noch nehmen. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein VfL Jüchen SV Sonsbeck

Der VfL Jüchen/Garzweiler wartet weiter auf den zweiten Auswärtssieg in der Oberliga. Beim SV Sonsbeck unterlag der Aufsteiger nach torloser erste Häfte mit 1:2. Bis in die Schlussphase rechnete Trainer Daniel Klinger fest mit einem Punktgewinn seiner Mannschaft. „In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit haben wir unsere Großchancen nicht nutzen können. Trotz einer insgesamt ordentlichen Leistung hat es dann im zweiten Durchgang nicht gereicht.“

Klinger hofft auf einen guten Endspurt An heimischer Stadionstraße liegt die letzte Liganiederlage bereits über 18 Monate zurück. Auswärts konnte der VfL in der Oberliga allerdings erst fünf Punkte in sieben Partien sammeln. Durch die Pleite in Sonsbeck verpasste es Jüchen, die Lücke zu den Spitzenteams zu schließen. Der Tabellenachte liegt zwar nur fünf Punkte hinter dem Tabellenzweiten, jedoch ist die Oberliga so eng, dass auch der Tabellenfünfzehnte FC Büderich, der in zwei Wochen auf Jüchen, wartet nur drei Zähler entfernt ist. „Als Aufsteiger sind wir noch voll im Soll, trotzdem habe ich dem Team vor der Partie gesagt, dass wir mit einem guten Endspurt entspannte Weihnachten feiern können. So werden die nächsten Spiele noch deutlich wichtiger“, so Klinger.

Sa., 22.11.2025, 13:30 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen 2 1 Für den Trainer war der erste Durchgang in Sonsbeck ausgeglichen, weshalb es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Kabine ging. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber zwar erst die Spielkontrolle, trotzdem kam der Gegentreffer in der 80. Minute für Klinger überraschend. „Das 0:1 fiel aus dem Nichts. Unser Torwart sah bei einem abgefälschten Ball nicht gut aus.“ In der 89. Minute zeigte der Schiedsrichter in den Augen der Gäste zu Unrecht auf den Elfmeterpunkt. Entsprechend ärgerlich war für sie das 0:2 durch Jannis Pütz. Obwohl der Neuling in der Nachspielzeit durch Benni Schütz noch den Anschlusstreffer erzielte, reichte die Zeit nicht mehr, um nochmal am Punktgewinn zu schnuppern.