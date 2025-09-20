Der Auswärtscoup ist da

Spätestens jetzt hat sich der VfB Eppingen als Verbandsliga-Spitzenmannschaft etabliert. Die Elf von David Pfeiffer gewann beim GU-Türk. SV Pforzheim mit 2:1 und ist nun Vierter.
Mit dem GU-Türk. SV Pforzheim kommt am Samstag um 15.30 Uhr der Zweitplatzierte zum VfB Eppingen, der nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber dem 1.FC Mühlhausen nicht Tabellenführer ist. Für die Eppinger setzt sich damit eine Reihe fort, es ging zuletzt quasi nur gegen Spitzenmannschaften, daher ist der Saisonstart mit elf Punkten aller Ehren wert.
Das Zwischenfazit sorgt trotz der vorangegangenen 1:3-Niederlage beim 1.FC Bruchsal für fröhliche Gesichter in Eppingen. "Wenn man unsere Vorbereitungsspiele als Maßstab nimmt, sind wir natürlich top gestartet", sagt Oliver Späth. Der Sportliche Leiter des VfB ist zufrieden und verrät: "Wir haben die Mannschaft nach den schlechten Ergebnissen in die Pflicht genommen und sie hat daraufhin das umgesetzt, was das Trainerteam von ihr sehen wollte."
Am Samstag kommt aber auch der Gegner sicherlich mit einem Strahlen in die HWH-Arena. In selbiger haben die Pforzheimer im Mai vor 2 500 Zuschauern das badische Pokalfinale gegen den SV Sandhausen absolviert und mit dem Vizepokalsieg den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte gefeiert.
Als Zweiter haben sie 2025/26 bislang genau dort angeknüpft, wo sie zum Ende ihrer ersten Verbandsliga-Saison aufgehört haben. "Damals haben sie schon gezeigt, was für einen schönen Fußball sie spielen können", sagt Späth, der voll des Lobes für die Goldstädter ist, "sie sind auf allen Positionen sehr gut besetzt, weshalb wir alles raushauen müssen." Er ist sich sicher: "Wenn uns das gelingt, sollten wir etwas mitnehmen."
Personell bahnen sich Verstärkungen und somit eine größere Auswahl für Trainer David Pfeiffer an. Alexander Rudenko befindet sich nach seinen muskulären Problemen auf dem Weg der Besserung und könnte rechtzeitig in den Kader zurückkehren. Immer besser schaut es ebenso bei Torhüter Dominik Samija nach dessen Muskelfaserriss aus und Elias Feljauer ist ebenfalls zurück im Mannschaftstraining. Der 22-Jährige war nach seiner Verletzung aus dem Mühlhausen-Spiel beinahe ein Monat lang außer Gefecht gesetzt.