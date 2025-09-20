Dejan Tomic (r.) erzielte mit dem 2:1-Siegtreffer gegen Pforzheim sein fünftes Saisontor. – Foto: Siegfried Lörz

Der Auswärtscoup ist da Verbandsliga +++ Eppingen gewinnt in Pforzheim und setzt sich oben fest

Spätestens jetzt hat sich der VfB Eppingen als Verbandsliga-Spitzenmannschaft etabliert. Die Elf von David Pfeiffer gewann beim GU-Türk. SV Pforzheim mit 2:1 und ist nun Vierter.

Zum Vorbericht: Mit dem GU-Türk. SV Pforzheim kommt am Samstag um 15.30 Uhr der Zweitplatzierte zum VfB Eppingen, der nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber dem 1.FC Mühlhausen nicht Tabellenführer ist. Für die Eppinger setzt sich damit eine Reihe fort, es ging zuletzt quasi nur gegen Spitzenmannschaften, daher ist der Saisonstart mit elf Punkten aller Ehren wert.

Das Zwischenfazit sorgt trotz der vorangegangenen 1:3-Niederlage beim 1.FC Bruchsal für fröhliche Gesichter in Eppingen. "Wenn man unsere Vorbereitungsspiele als Maßstab nimmt, sind wir natürlich top gestartet", sagt Oliver Späth. Der Sportliche Leiter des VfB ist zufrieden und verrät: "Wir haben die Mannschaft nach den schlechten Ergebnissen in die Pflicht genommen und sie hat daraufhin das umgesetzt, was das Trainerteam von ihr sehen wollte." Am Samstag kommt aber auch der Gegner sicherlich mit einem Strahlen in die HWH-Arena. In selbiger haben die Pforzheimer im Mai vor 2 500 Zuschauern das badische Pokalfinale gegen den SV Sandhausen absolviert und mit dem Vizepokalsieg den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte gefeiert.