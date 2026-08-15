Der Ausfallticker in Brandenburg: Die abgesagten Spiele

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Sobald die Redaktion oder ein Vereinsverwalter eine Absage eines Spiels im System erfasst, werden die abgesagten Partien in der Übersicht angezeigt. Über die Filter-Funktion (hierfür "alle" klicken) könnt ihr euch außerdem die Liveticker eines Kreises anzeigen lassen. Sollte es hierzu Fragen geben, wendet euch jederzeit gerne an die Redaktion von FuPa per E-Mail an brandenburg@fupa.net

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