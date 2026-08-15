Der Ausfallticker in Brandenburg: Die abgesagten Spiele

Bei jeder Jahreszeit gibt einige Spielausfälle. Gründe dafür sind die Witterung und auch personelle Probleme bei einigen Mannschaften. Im Ausfallticker von FuPa Brandenburg findet ihr alle Absagen in der Region. Die Ausfälle werden viele Male täglich aktualisiert.
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Sobald die Redaktion oder ein Vereinsverwalter eine Absage eines Spiels im System erfasst, werden die abgesagten Partien in der Übersicht angezeigt. Über die Filter-Funktion (hierfür "alle" klicken) könnt ihr euch außerdem die Liveticker eines Kreises anzeigen lassen. Sollte es hierzu Fragen geben, wendet euch jederzeit gerne an die Redaktion von FuPa per E-Mail an brandenburg@fupa.net
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