Der Ausfall-Ticker

Am heutigen Spieltag steht der Amateurfußball in Niedersachsen vielerorts still: Zahlreiche Partien sind abgesagt worden, betroffen sind Ligen von der Oberliga bis hinunter zu den Kreisklassen.
Auch bei den Frauen gibt es viele Streichungen. Wir geben euch den Überblick:
>> Ausfall-Ticker Kreis Cloppenburg
>> Ausfall-Ticker Kreis Diepholz
>> Ausfall-Ticker Kreis Emsland
>> Ausfall-Ticker Kreis Gifhorn
>> Ausfall-Ticker Kreis Göttingen-Osterode
>> Ausfall-Ticker Kreis Hameln-Pyrmont
>> Ausfall-Ticker Kreis Helmstedt
>> Ausfall-Ticker Kreis Hildesheim-Holzminden
>> Ausfall-Ticker Kreis Jade-Weser-Hude
>> Ausfall-Ticker Kreis Nienburg
>> Ausfall-Ticker Kreis Nordharz
>> Ausfall-Ticker Kreis Northeim-Einbeck
>> Ausfall-Ticker Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst
>> Ausfall-Ticker Kreis Osnabrück
>> Ausfall-Ticker Kreis Ostfriesland
>> Ausfall-Ticker Kreis Region Hannover
>> Ausfall-Ticker Kreis Schaumburg
>> Ausfall-Ticker Kreis Vechta