Allgemeines
– Foto: Thomas Rinke

Der Ausfall-Ticker

Fast alle Spiele abgesagt

Am heutigen Spieltag steht der Amateurfußball in Niedersachsen vielerorts still: Zahlreiche Partien sind abgesagt worden, betroffen sind Ligen von der Oberliga bis hinunter zu den Kreisklassen.

Auch bei den Frauen gibt es viele Streichungen. Wir geben euch den Überblick:

>> Der Ausfall-Ticker für das Verbandsgebiet

>> Ausfall-Ticker Kreis Bentheim

>> Ausfall-Ticker Kreis Braunschweig

>> Ausfall-Ticker Kreis Cloppenburg

>> Ausfall-Ticker Kreis Diepholz

>> Ausfall-Ticker Kreis Emsland

>> Ausfall-Ticker Kreis Gifhorn

>> Ausfall-Ticker Kreis Göttingen-Osterode

>> Ausfall-Ticker Kreis Hameln-Pyrmont

>> Ausfall-Ticker Kreis Helmstedt

>> Ausfall-Ticker Kreis Hildesheim-Holzminden

>> Ausfall-Ticker Kreis Jade-Weser-Hude

>> Ausfall-Ticker Kreis Nienburg

>> Ausfall-Ticker Kreis Nordharz

>> Ausfall-Ticker Kreis Northeim-Einbeck

>> Ausfall-Ticker Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst

>> Ausfall-Ticker Kreis Osnabrück

>> Ausfall-Ticker Kreis Ostfriesland

>> Ausfall-Ticker Kreis Peine

>> Ausfall-Ticker Kreis Region Hannover

>> Ausfall-Ticker Kreis Schaumburg

>> Ausfall-Ticker Kreis Vechta

>> Ausfall-Ticker Kreis Wolfsburg

