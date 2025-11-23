 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Der Ausfall-Ticker

Fast alle Spiele abgesagt

Am heutigen Spieltag steht der Amateurfußball in Schleswig-Holstein vielerorts still: Zahlreiche Partien sind abgesagt worden, betroffen sind Ligen von der Oberliga bis hinunter zu den Kreisklassen.

Auch bei den Frauen gibt es viele Streichungen. Wir geben euch den Überblick:

>> Der Ausfall-Ticker für das Verbandsgebiet

>> Ausfall-Ticker Kreis Herzogtum-Lauenburg

>> Ausfall-Ticker Kreis Holstein

>> Ausfall-Ticker Kreis Kiel

>> Ausfall-Ticker Kreis Lübeck

>> Ausfall-Ticker Kreis Nordfriesland

>> Ausfall-Ticker Kreis Ostholstein

>> Ausfall-Ticker Kreis Rendsburg-Eckernförde

>> Ausfall-Ticker Kreis Schleswig-Flensburg

>> Ausfall-Ticker Kreis Segeberg

>> Ausfall-Ticker Kreis Stormarn

>> Ausfall-Ticker Kreis Westküste

