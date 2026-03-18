Der Aufwärtstrend setzt sich fort. Wir trotzen Großschwabhausen einen Punkt im Derby ab. Gegen den Tabellenzweiten starteten wir mutig und offensiv in die Partie, doch die Gäste gingen in Führung. Nach einer Ecke folgte der erste dicke Fehler unsererseits und Phil Hänsgen kam frei zum Kopfball und erzielte das 0:1. Nach 20 Minuten folgt der zweite Slapstick. Ein langer Ball setzte vor Moritz Schmidt unglücklich auf, sprang über ihn und kullerte ins Tor. Die Gäste nahmen unsere Geschenke an und spielten sich in Folge mehrmals zu unserem Tor, doch wir stabilisierten uns. Zwischenzeitlich hatten wir durch Luka Kadierka, Christian Rücker und Julian Kawa gute Abschlüsse, doch erst in den letzten fünf Minuten vor der Pause schlugen wir eiskalt zu. Ein Doppelpack durch Johann Kratzer egalisierte die Führung der Gäste. Zwei Highlights hatte die erste Halbzeit noch zu bieten. Luka Kadierka stibitze sich den Ball von der Großschwabhäuser und scheiterte knapp aus spitzen Winkel. Ein Angriff der Gäste durch das Zentrum entschärfte Moritz Schmidt. Beim Nachschuss der Gäste wurde auf Abseits entschieden.

Nach dem Pausentee machten es die mittlerweile schmierigen und rutschigen Platzverhältnisse beiden Teams nicht einfach. Viele lange Bälle und Mittelfeldaktionen prägten die zweite Halbzeit. Und wie schon in im ersten Durchgang gingen erneut die Gäste in Führung. Nach einen Steckball konnte Moritz Schmidt den ersten Schuss erneut parieren, doch das Nachsetzen von Leon Scheunemann konnten wir nicht unterbinden, 3:2. Wir investierten wieder mehr für das Spiel und warfen alles nach Vorne und nach einem Freistoß ertönte plötzlich ein Pfiff. Nach einem Handspiel in der Box zeigte Christian Möller auf den Punkt. Lennox Dölz verwandelte zum 3:3 und ließ ganz Mellingen jubeln. Ein Spiel, das weder einen klaren Sieger noch Verlierer verdient, endet Unentschieden. Vielen Dank an unsere Zuschauer für die tolle Unterstützung bis zum Ende! 💙💛