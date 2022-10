Zwei Partien stehen am ersten Pokalabend an. – Foto: Imago Images, Jan Niklas Humpe

Der Auftakt in den Mittelrheinpokal Mittelrheinpokal: Endlich beginnt der Verbandspokal am Mittelrhein. Vier der 32 Teams starten am Mittwoch in den Wettbewerb.

Die Kreispokale sind gespielt, die Teilnehmer stehen fest und die Partien der ersten Runde sind ausgelost - es ist alles angerichtet für die ersten Spiele des Mittelrheinpokals in der Saison 2022/23. Ab Mittwoch beginnt die Jagd auf Titelverteidiger Viktoria Köln.

Die ersten beiden Spiele der Pokalsaison sind dabei direkt hochkarätig. Ein Regionalligist, ein Mittelrheinligist und zwei Landesligisten sind am Mittwoch im Einsatz. Außenseiter gut in Form

Der 1. FC Düren, der als Regionalligist im Verbandspokal gesetzt ist und sich nicht über den Kreispokal qualifizieren musste, ist bei Germania Erftstadt-Lechenich zu Gast. Der Landesligist sicherte sich bereits im August den Euskirchener Kreispokaltitel. In der Verlängerung setzte sich die Germania gegen Rhenania Bessenich durch. Erftstadt hat in der Liga in acht Spielen bisher 15 Punkte eingefahren. Dazu gab es in den letzten sechs Spielen gab es fünf Siege - die Form stimmt also vor dem Pokalspiel. Auch deswegen wird Düren seinen Gegner wohl nicht unterschätzen. Der 1. FC war als Aufsteiger stark in die Regionalligasaison gestartet, konnte seine letzten drei Spiele allerdings allesamt nicht gewinnen.

Bonner SC - neues Erlebnis Kreispokal

Morgen, 19:30 Uhr Bonner SC Bonner SC SV Breinig Breinig 19:30 PUSH