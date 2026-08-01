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Allgemeines
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Der Auftakt der westfälischen Regionalligisten (mit Video-Highlights)
Drei Siege - drei Unentschieden - fünf Niederlagen
Insbesondere Aufsteiger SV Westfalia Rhynern überraschte die als Meisterschaftskandidaten gehandelten Sportfreunde Siegen mit einer bärenstarken ersten Halbzeit, die am Ende zu einem knappen 3:2-Heimsieg reichte.
FC Schalke 04 II – SC Paderborn 07 II 2:3 FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking, Magnus Rösner, Felix Meyer, Louis Tober, Tidiane Touré (62. Martin Wasinski), Yassin Ben Balla, Edion Gashi, Emil Zeil (11. Vincenzo Onofrietti), Max Grüger (81. Tim Pfeiffer), Jean-Paul Ndiaye (81. Jonas Zgorecki) - Trainer: Jakob Fimpel SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Luis Flörke, Arne Zajaczek (81. Pedro Restrepo Naranjo), Tristan Zobel, Paul Wollenberg (87. Joel Udelhoven), Maximilian Hippe, Julius Bugenhagen, Neo Lima Stacziwa, Alan Takoudjou (62. Noah Ringbeck), Shkrep Stublla (81. Lucas Kiewitt), Lasse Eickel - Trainer: Thomas Bertels Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 370 Tore: 1:0 Jean-Paul Ndiaye (55.), 2:0 Edion Gashi (58.), 2:1 Shkrep Stublla (66.), 2:2 Lasse Eickel (87.), 2:3 Joel Udelhoven (90.+3)
Westfalia Rhynern – Sportfreunde Siegen 3:2 Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Melih Sayin (74. Elias Boadi Opoku), Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Lars Warschewski, Henrik Koch (74. Akhim Seber), Lennart Koerdt - Trainer: Marco Stiepermann Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, Rikuhei Nabesaka, Florian Mayer, David Kammerbauer (85. Leon Pursian), Michel Stöcker, Dennis Brock (58. Elias Huth), Eros Dacaj, Dustin Willms (86. Jan-Luca Rumpf), Kevin Goden (37. Elsamed Ramaj), Lucas Cueto, Serhat-Semih Güler (58. Hamza Saghiri) - Trainer: Boris Schommers Schiedsrichter: Ali Magrouda (Wanne-Eickel) - Zuschauer: 1235 Tore: 1:0 Lennart Koerdt (2.), 1:1 Serhat-Semih Güler (37. Foulelfmeter), 2:1 Philipp Ratz (40.), 3:1 Henrik Koch (44.), 3:2 Dustin Willms (67.) Gelb-Rot: Elias Kourouma (90./Westfalia Rhynern/Wiederholtes Foulspiel) Gelb-Rot: Lars Warschewski (90./Westfalia Rhynern/Wiederholtes Foulspiel)