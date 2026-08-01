 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Der Auftakt der westfälischen Regionalligisten (mit Video-Highlights)

Drei Siege - drei Unentschieden - fünf Niederlagen

von red · Heute, 21:57 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago/Revierfoto

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Regionalliga West
Schalke 04 II
Bor.Dortmund II
VfL Bochum II
SC Paderborn 07 II

Insbesondere Aufsteiger SV Westfalia Rhynern überraschte die als Meisterschaftskandidaten gehandelten Sportfreunde Siegen mit einer bärenstarken ersten Halbzeit, die am Ende zu einem knappen 3:2-Heimsieg reichte.

Heute, 14:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
2
3
Abpfiff

FC Schalke 04 II – SC Paderborn 07 II 2:3
FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking, Magnus Rösner, Felix Meyer, Louis Tober, Tidiane Touré (62. Martin Wasinski), Yassin Ben Balla, Edion Gashi, Emil Zeil (11. Vincenzo Onofrietti), Max Grüger (81. Tim Pfeiffer), Jean-Paul Ndiaye (81. Jonas Zgorecki) - Trainer: Jakob Fimpel
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Luis Flörke, Arne Zajaczek (81. Pedro Restrepo Naranjo), Tristan Zobel, Paul Wollenberg (87. Joel Udelhoven), Maximilian Hippe, Julius Bugenhagen, Neo Lima Stacziwa, Alan Takoudjou (62. Noah Ringbeck), Shkrep Stublla (81. Lucas Kiewitt), Lasse Eickel - Trainer: Thomas Bertels
Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 370
Tore: 1:0 Jean-Paul Ndiaye (55.), 2:0 Edion Gashi (58.), 2:1 Shkrep Stublla (66.), 2:2 Lasse Eickel (87.), 2:3 Joel Udelhoven (90.+3)

Heute, 14:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
3
2


Westfalia Rhynern – Sportfreunde Siegen 3:2
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Melih Sayin (74. Elias Boadi Opoku), Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Lars Warschewski, Henrik Koch (74. Akhim Seber), Lennart Koerdt - Trainer: Marco Stiepermann
Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, Rikuhei Nabesaka, Florian Mayer, David Kammerbauer (85. Leon Pursian), Michel Stöcker, Dennis Brock (58. Elias Huth), Eros Dacaj, Dustin Willms (86. Jan-Luca Rumpf), Kevin Goden (37. Elsamed Ramaj), Lucas Cueto, Serhat-Semih Güler (58. Hamza Saghiri) - Trainer: Boris Schommers
Schiedsrichter: Ali Magrouda (Wanne-Eickel) - Zuschauer: 1235
Tore: 1:0 Lennart Koerdt (2.), 1:1 Serhat-Semih Güler (37. Foulelfmeter), 2:1 Philipp Ratz (40.), 3:1 Henrik Koch (44.), 3:2 Dustin Willms (67.)
Gelb-Rot: Elias Kourouma (90./Westfalia Rhynern/Wiederholtes Foulspiel)
Gelb-Rot: Lars Warschewski (90./Westfalia Rhynern/Wiederholtes Foulspiel)

Heute, 14:00 Uhr
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
1
1
Abpfiff


SV Bergisch Gladbach 09 – SG Wattenscheid 09 1:1
SV Bergisch Gladbach 09: Robin Schulze, Rexhep Ajdari, Mathias Hülsenbusch, Elyas Aydin (60. Ardit Mimini), Fabian Fricke (79. Sami Akremi), Jonas Rücker (59. Daniel Spiegel), Joel Kouekem (46. Eliot Albert), Ole Tillmann, Tristan Arndt, Finn Stromberg (67. Artem Belousov), Denys Pinchuk - Trainer: Kevin Kruth
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Albin Thaqi, Henri Bollmann, Vincent Gembalies, Tom Sindermann (87. Tidiane Gueye), Eduard Renke, Steve Tunga, Maximilian Adamski (87. Philip Buczkowski), Finn Wortmann (79. Robert Tochukwu Nnaji), Kevin Schacht (67. Isaak Nwachukwu), Illia Poliakov - Trainer: Przemek Czapp
Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski (Remscheid) - Zuschauer: 520
Tore: 0:1 Finn Wortmann (69.), 1:1 Daniel Spiegel (81.)

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
2
1
Abpfiff


1. FC Köln II – SC Wiedenbrück 2:1
1. FC Köln II: Mikolaj Marutzki, Yannick Mausehund (46. Luis Stapelmann), Cenny Neumann, Lionel Voufack, Niklas Hoffmann, Fayssal Harchaoui (67. Marvin Ajani), Emin Kujovic, Safyan Touré (80. David Okpodu), Nilas Yacobi (80. Kian Hekmat), Luiz Labenz, Malek El Mala (67. Kristiyan Irmiev) - Trainer: Manuel Hartmann
SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Charalampos Chantzopoulos, Maik Amedick, Alessandro Toia (83. Janis Seiler), Julius Bochmann, Tim Geller (73. Tom Krüger), Niklas Szeleschus (73. Furkan Yilmaz), Leon Kayser (61. Timo Kondziella), Marius Zentler, Saban Kaptan (83. Simeon Tsanev), Davud Tuma - Trainer: Dominik Sammer
Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 1375
Tore: 1:0 Luiz Labenz (19.), 1:1 Saban Kaptan (24.), 2:1 Luiz Labenz (83.)

Heute, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
1
1
Abpfiff


VfL Bochum II – Borussia Dortmund II 1:1
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Luca Bernsdorf, Dominic Volkmer, Owono-Darnell Keumo, Lars Holtkamp (65. Moritz Göttlicher), Vahidin Turudija (88. Jason Schneider), Ciwan Günes, Aurel Wagbe, Lirim Jashari (90. Finn-Ole Lang), Jonathan Akaegbobi (88. Maximilian Dittgen), Amos Gerth (65. Luis Pick) - Trainer: Heiko Butscher
Borussia Dortmund II: Aaron Held, Nanitonda Quiala (74. Kevin Mutove), Malik Hodroj, Finn Fuchs, Jesper Verlaat, Fadi Zarqelain, Tim Degener, Luke Fahrenhorst, Bennedikt Wüstenhagen (74. Elias Benkara), Joseph Boyamba (65. Connor Krempicki), Daniel Sumbu (65. Diego Ngambia) - Trainer: Daniel Rios
Schiedsrichter: Lukas Dahmann (Siegburg ) - Zuschauer: 1181
Tore: 1:0 Lirim Jashari (51.), 1:1 Connor Krempicki (82.)

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
0
1
Abpfiff


Sportfreunde Lotte – FC Gütersloh 0:1
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Denis Milic, Mehmet Kaya (83. Dimitrie Deumi-Nappi), Karlo Grgic, Justin Faltyn, Emro Curic (72. Yehor Koniuchenko) (72. Can Akbas), Fatih Öztürk (46. Eduard Mahmuti), Keanu Kerbsties, Rohin Shivani, Julien Kurowski (62. Malte Zumdieck), Nedzhib Hadzha - Trainer: Nadir Sönmez
FC Gütersloh: Jarno Peters, David Winke, Fynn Arkenberg, Kevin Hingerl, Justin Lukas, Aleksandar Kandic (75. Len Wilkesmann), Patrik Twardzik, Erik Lanfer (90. Hannes John), Björn Rother (65. Jan-Lukas Liehr), Julius Langfeld (75. Paolo Maiella), Phil Beckhoff (65. Niklas Frese) - Trainer: Julian Hesse
Schiedsrichter: Lutz Meyersieck (Erkelenz) - Zuschauer: 948
Tore: 0:1 Patrik Twardzik (36.)

Heute, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
2
0
Abpfiff


Borussia Mönchengladbach II – SV Rödinghausen 2:0
Borussia Mönchengladbach II: Maximilian Neutgens, Michel Lieder, Lion Schweers, David Igboanugo, Chris Beyersdorf, Artem Muradyan, Nico Vidic, Jakob Zickler (69. Kerim Yüksel Karyagdi), Niko Horvat (84. Taavi Koukkumäki), Josiah Uwakhonye (69. Karim Affo), Thilo Töpken (62. Justin Adozi) - Trainer: Mihai Enache
SV Rödinghausen: Tim Paterok, Cottrell Ezekwem, Manuel Reutter (75. Mika Lehnfeld), Alexander Höck, Louis Hiepen, Marius Bauer, Tim Schleinitz (90. Lasse Zumdieck), Mikail Polat (60. Ansgar Kuhlmann), Fatlum Elezi, Cedric Euschen (75. Ben Klefisch), Luis Frieling - Trainer: Fabian Lübbers
Schiedsrichter: Luca Marx (Badorf/Pingsdorf) - Zuschauer: 594
Tore: 1:0 Artem Muradyan (72.), 2:0 Justin Adozi (90.+1)