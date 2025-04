Der Aufstiegstraum erfüllt sich für Furious Futsal nicht

Durch die 3:5-Niederlage gegen Tabellenführer PCF Mülheim im letzten Spiel der Saison hat Furious Futsal II den Titel samt Regionalliga-Aufstieg verpasst und muss in der nächsten Spielzeit einen erneuten Angriff auf den Aufstieg unternehmen. Zwar überwog zunächst die Enttäuschung bei den Futsalern, doch blickt man auch optimistisch in die Zukunft.

„Trotz der personellen Probleme sind wir in die beiden Begegnungen unserer beiden Teams mit dem allerletzten Aufgebot gegangen. Gerade deshalb war ich mit dem Auftreten zufrieden, auch wenn es nicht gereicht hat am Ende. Wir waren nicht schlechter als Mülheim, sie waren halt erfahrener und ein wenig abgezockter als wir“, räumte Türkhan ein. Team eins verlor derweil im Kellerduell gegen Fortuna Düsseldorf II mit 7:9 und schließt die Saison als Tabellenletzter ab. Auch das zweite der beiden Furious-Teams darf aber in der Niederrheinliga bleiben, da mit International Moers eine Mannschaft unter der Saison bereits zurückgezogen hatte und somit als Absteiger feststand. „Da ging es um nichts mehr, unser Hauptaugenmerk lag ja in dem Spiel gegen Mülheim“, erklärt der Vorsitzende.

„Da es für die kommende Saison keinen Regionalliga-Absteiger aus dem hiesigen Raum gibt, werden wir sicherlich mit zum Favoritenkreis zählen. Und mit Geistenbeck kommt ein bärenstarkes Team als Aufsteiger in die Niederrheinliga. Personell werden wir sicherlich wieder gut aufgestellt sein“, so Türkhan. Man habe eine U18, die aber an keinem geregelten Spielbetrieb teilnehme, in der aber einige gute Spieler seien, die auch in der Niederrheinliga bestehen könnten. „Und vielleicht schaffen wir es sogar, ein drittes Team für die Landesliga zu melden, damit die anderen Jungs herangeführt werden können und sie Spielpraxis erlangen“, stellt er in Aussicht.

An zwei, drei Spielern dran

Beim Thema Neuverpflichtungen kann Türkhan noch nicht viel Neues berichten: „Externe Spieler werden wir wohl nicht holen können, da hat Düsseldorf mehr zu bieten. Aber an zwei, drei Spielern sind wir trotzdem dran. Spruchreif ist allerdings noch gar nichts“, sagt er zur Zukunft des Vereins.