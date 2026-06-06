Der Aufstiegs-Showdown steigt in Monheim und St. Tönis

Ratingen hofft auf St. Tönis – Foto: Jens Terhardt

Es ist das Herzschlagfinale in der Oberliga schlechthin: Am Sonntag entscheidet sich ab 15.30 Uhr auf zwei Plätzen, wer Meister wird und in die Regionalliga aufsteigen darf. Die besseren Karten hat als Spitzenreiter mit einem Punkt Vorsprung der VfB 03 Hilden, der beim SC St. Tönis antritt – gewinnt er, ist er durch. Schwieriger ist die Aufgabe für Verfolger Ratingen 04/19, der auf einen Punktverlust der Hildener hoffen und selber zwingend beim 1. FC Monheim gewinnen muss, der wiederum noch Punkte für den Klassenerhalt benötigt. Denn nicht nur im Meisterrennen, sondern auch im Abstiegskampf ist es extrem eng.

Sonderfall der Entscheidungsspiele ist möglich

Erschwerend kommt zumindest für Ratingen und Hilden der Modus hinzu, denn dadurch gibt es einen Sonderfall: Sind beide nach dem finalen Spieltag am Sonntag punktgleich, was bei einer Niederlage des VfB 03 und einem Unentschieden von 04/19 der Fall wäre, gäbe es Entscheidungsspiele zwischen diesen beiden Teams um die Meisterschaft und den Regionalliga-Aufstieg. Denn die Statuten sehen vor, dass nicht die Tordifferenz über die endgültige Platzierung entscheidet, sondern der direkte Vergleich – und der ist zwischen Ratingen und Hilden nach je einem Sieg in den beiden Saisonduellen mit insgesamt 6:6 Toren ausgeglichen. Deswegen müssten bei Punktgleichheit Entscheidungsspiele her, das erste würde direkt am Mittwoch kommender Woche steigen.

Das ist möglich, aber aktuell noch fern. Erst einmal zählt nur der Sonntag mit dem Showdown in Monheim und St. Tönis. Spannender geht es kaum, und dennoch sagt Damian Apfeld: „Aufgeregt bin ich nicht.“ Der 04/19-Cheftrainer ergänzt: „Es wäre vielleicht anders, wenn wir noch auf Platz eins stehen würden.“ Das ist seit dem vorletzten Spieltag nicht mehr der Fall, durch das 2:2 bei der Holzheimer SG verlor Ratingen erstmals seit dem fünften Spieltag die Tabellenführung, Hilden übernahm sie durch einen eigenen 2:0-Sieg bei den Adlern Frintrop und verteidigte sie zuletzt ausgerechnet in Monheim – mit einem Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 1:0. Ohne dieses Tor von Etienne Feese wäre 04/19 dank des eigenen 3:1-Sieges über Frintrop als Spitzenreiter ins Saisonfinale gegangen. Konjunktiv, Vergangenheit.

Beste Platzierung der Vereinsgeschichte als Trostpflaster

Die Vizemeisterschaft hat Ratingen schon sicher, doch die beste Oberliga-Platzierung in der Vereinsgeschichte wäre angesichts der langen Zeit an der Spitze und den Anstrengungen, die Lizenz für die Regionalliga zu erhalten, letztlich nur ein Trostpflaster. Dass sein Team den Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand hat am finalen Spieltag, schmerzt auch Apfeld: „Definitiv tut die Situation weh“, gibt er zu und ergänzt mit Blick auf die Entwicklung: „Man könnte jetzt sagen, von Platz neun auf zwei gekommen – alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber das wäre durch die pinke Sonnenbrille geschaut, ich habe da eine andere Perspektive. Ich bin ein Freund davon, Dinge klar und nüchtern zu sehen – und da ist es schon scheiße, wenn du die ganze Saison Spitzenreiter bist und die Tabellenführung am 32. Spieltag verlierst. Dass man dann enttäuscht ist, ist ja klar. Das ist in der Mannschaft auch so.“

Die muss das allerdings abschütteln und „in Monheim eine bessere Leistung als zuletzt zeigen“, fordert Apfeld. Denn sowohl in Holzheim als auch gegen Frintrop hatte 04/19 zwar frühe Tore geschossen, war dann aber in einen Leerlauf gefallen, der dem Gegner den Ausgleich ermöglichte – was gegen Frintrop noch repariert wurde durch die späten Treffer von Gianluca Silberbach und Guiliano Zimmerling, hatte in Holzheim zum Verlust der Tabellenspitze geführt. „Wir haben das diese Woche angesprochen, dass uns das nicht zweimal in Folge passieren darf. Wir haben alles durchgekaut, die Kopfsache und die Situation. Jetzt müssen wir es hinbekommen“, sagt Apfeld.

St. Tönis hatte sein Highlight, Monheim kämpft um alles

Die angesprochene Situation ist einerseits, die Meisterschaft nicht aus eigener Kraft erreichen zu können, andererseits aber auch, dass die Ergebnisse des Sonntags für die jeweiligen Gegner der Teams im Titelrennen unterschiedlich relevant sind. Hildens Kontrahent St. Tönis wird definitiv als Tabellenfünfter einlaufen und hatte sein Saison-Highlight im Endspiel des Nieder­rheinpokals gegen den MSV Duisburg, was den Krefeldern trotz der Niederlage den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals brachte. Somit geht es für St. Tönis am Sonntag um nichts mehr. Monheim wiederum hat nur zwei Punkte Vorsprung auf Frintrop auf dem ersten Abstiegsplatz und den direkten Vergleich verloren – selbst ein Unentschieden gegen Ratingen wäre dann zu wenig, wenn Frintrop daheim gegen den gesicherten Aufsteiger SV Blau-Weiß Dingden gewinnt.

Apfeld weiß darum: „Das ist ein komplettes Kontrastprogramm. Wir spielen bei einem Gegner, der voll drin ist im Abstiegskampf und etwas holen muss. Aus meiner Sicht kann ich nur hoffen, dass St. Tönis mit einer gewissen Ernsthaftigkeit ins Spiel geht und seine historische Saison mit dem DFB-Pokal-Einzug zu einem vernünftigen Abschluss bringen will. Aber wir müssen erst einmal unsere Hausaufgaben machen, bevor wir nach St. Tönis schauen.“ Deswegen hat der Ratinger Trainer auch nicht aktiv einen „Späher“ nach Krefeld zum Hildener Spiel beordert und findet generell: „Es gibt ja inzwischen genug Ticker, sodass wir alles live mitbekommen werden.“

Das Hinspiel brachte 04/19 eines der zehn Unentschieden

Vornean steht ohnehin die eigene Hausaufgabe, und die wird schwer genug. „Von der Kaderstärke und der Qualität einzelner Spieler steht Monheim sicher anders da, als es der Tabellenplatz oder die Situation aussagen“, urteilt Apfeld. Das bekam sein Team auch im Hinspiel beim 3:3 zu spüren – das war schon eines der inzwischen bereits zehn Unentschieden, die wertvolle Punkte gekostet haben. „Es wird am Sonntag in jedem Fall ein sehr, sehr schwieriges Spiel gegen einen Gegner, der bei seiner Infrastruktur mit dem Stadion, dem Rasenplatz und der Tribüne sicher nicht zulassen will, dass er wie vor zwei Jahren in die Landesliga muss“, sagt Apfeld. „Und das ist ja auch keine Mannschaft, die auseinanderbricht.“

Sondern auch noch Verstärkung erhalten wird, unter anderem aus Ratingen: Phil Spillmann, dienstältester Feldspieler von 04/19, wechselt nach der Saison zum FCM. Mental eine extreme Situation für den Innenverteidiger, geht es doch am Sonntag mit dem aktuellen Team um den Titel und für das künftige um den Klassenerhalt. Apfeld kündigt daher an: „Phil wird am Sonntag sicherlich nicht in der Startelf stehen. Alles andere, wie wir mit der Situation umgehen, sehen wir dann.“ Und auch, was auf den Plätzen in Monheim und St. Tönis geschieht bei diesem absoluten Showdown.