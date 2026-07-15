„Der Aufstieg war mehr als verdient“

– Foto: Jörg Eisenbeiß

Im FuPa-Teamcheck zieht Florian Flaig, Sportlicher Leiter des TSV Bönnigheim in der Bezirksliga Enz/Murr, Bilanz nach der Aufstiegssaison. Er spricht über den starken Teamgeist, die Vorbereitung auf die neue Liga, zahlreiche Neuzugänge und die Ziele für die kommende Spielzeit.

Beim TSV Bönnigheim fällt das Fazit der Saison 2025/2026 durchweg positiv aus. Nach einer konstant starken Spielzeit gelang der verdiente Aufstieg in die Bezirksliga.

Trotz des Erfolgs sieht der Sportliche Leiter weiteres Entwicklungspotenzial.

„Wir sind definitiv sehr zufrieden mit der abgelaufenen Saison. Der Aufstieg in die Bezirksliga war für die Mannschaft nach dieser grandiosen Spielzeit mehr als verdient. Das Trainerteam und die Mannschaft haben hervorragend zusammengearbeitet und konnten die Leistung über die komplette Saison hinweg abrufen. Der Zusammenhalt untereinander ist hierbei besonders hervorzuheben“, sagt Florian Flaig gegenüber FuPa.

„Manchmal ist das Team allerdings noch etwas ‚zu grün‘ hinter den Ohren und verpasst im richtigen Moment den Umschaltmoment, das sah man besonders im Spiel gegen die SGM Nußdorf/Roßwag. In der Bezirksliga sind wir nun der Underdog und müssen uns in diese Rolle erst einfinden. Aber wir blicken dem Ganzen positiv entgegen und freuen uns auf die neuen Herausforderungen, die uns in der kommenden Saison erwarten.“

Abwechslungsreiche Vorbereitung auf die Bezirksliga

In der Vorbereitung setzt der Aufsteiger auf bewährte Turniere und gezielte Trainingseinheiten, um die Mannschaft auf die neue Spielklasse vorzubereiten.

„Wie jedes Jahr stehen bei uns der Heide-Pokal in Botenheim und das NEB-Turnier, welches dieses Jahr in Löchgau stattfindet, an.“

Darüber hinaus sollen zusätzliche Einheiten für neue Reize sorgen.

„Auch die geplanten Kraftausdauer-Trainingseinheiten im HofClub360 in Meimsheim sowie meine eigenen Kraftausdauer-Einheiten (auf Anfrage der Trainer) werden die nötige Abwechslung in die Vorbereitung bringen.“

Die größte Stärke ist das Kollektiv

Einen einzelnen Spieler möchte Florian Flaig bewusst nicht hervorheben. Für ihn war der Aufstieg vor allem das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

„Die Mannschaft ist, wie beschrieben, noch enger zu einer Einheit verschmolzen und konnte über den Teamgeist auch schwierige Spiele für sich entscheiden. Unsere Offensive und Defensive stehen super da und können diese Leistungen hoffentlich mit in die neue Saison nehmen. Es ist das Team als Ganzes, das ich besonders hervorheben möchte, die Mannschaft ist über die letzten teils schwierigen Jahre zusammengewachsen und hat diese Entwicklung nun mit dem verdienten Aufstieg gekrönt.“

Gerade der Zusammenhalt innerhalb des Teams soll auch in der Bezirksliga eine wichtige Grundlage für den Erfolg sein.

Klassenerhalt hat oberste Priorität

Als Aufsteiger geht der TSV Bönnigheim mit einer realistischen Zielsetzung in die neue Saison. Der Verbleib in der Bezirksliga steht klar im Vordergrund.

„Da wir nun frisch in die Bezirksliga aufgestiegen sind, ist das vorrangige Ziel der Klassenerhalt.“

Damit dieses Ziel erreicht wird, soll die Mannschaft sowohl sportlich als auch personell weiterentwickelt werden.

„Unser Trainerteam wird die Spieler taktisch weiterentwickeln und sie auf das höhere Spielniveau vorbereiten.“

Ebenso wichtig ist die schnelle Eingewöhnung der neuen Spieler.

„Die Integration der Neuzugänge ist dabei ein weiteres wichtiges Ziel.“

Auch abseits des Spielfelds soll der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden.

„Auch neben dem Platz wollen wir weiterhin als Einheit mit erster und zweiter Mannschaft auftreten.“

Pleidelsheim führt den Favoritenkreis an

Im Meisterschaftsrennen der Bezirksliga sieht Florian Flaig mehrere Mannschaften besonders stark aufgestellt.

„Meisterschaftsfavorit für uns ist der Absteiger aus Pleidelsheim, gefolgt vom TV Aldingen und der SpVgg Besigheim.“

Meisterkader bleibt zusammen

Personell kann der TSV Bönnigheim auf Kontinuität setzen. Der komplette Meisterkader bleibt zusammen und wird durch zahlreiche Neuzugänge ergänzt.

„Wir freuen uns, dass unser Meisterkader komplett erhalten bleibt und wir einige Neuzugänge verzeichnen können.“

Neu zum Verein stoßen Simon Babur (Torhüter, VfL Brackenheim), Chris Biteza (Abwehr, VfL Brackenheim), Marc Zobel (Mittelfeld, FC Mezopotamia Bietigheim), Lionel Bitam (Mittelfeld, FV Kirchheim), Timo Schowb (Angriff, 08 Bissingen), Isak Osmani (Abwehr, 08 Bissingen), Deniz Keskin (Torhüter, TASV Hessigheim), Jannik Hermann (Mittelfeld, TSV Cleebronn), Sandro Nigro (Mittelfeld, FV Löchgau) sowie Adrian Mihojlovic (Torhüter, SpVgg Besigheim).

Klare Meinung zur Zeitspielregel

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft überzeugt Florian Flaig vor allem eine Maßnahme gegen Zeitspiel.

„Ich persönlich finde die Zeitspielregel beim Einwurf sehr sinnvoll und hoffe, dass sie auch in den unteren Ligen konsequent umgesetzt wird.“