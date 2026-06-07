"Der Aufstieg und die Meisterschaft fühlt sich überragend an"

Die SGM Muttensweiler/Hochdorf hat sich in einem dramatischen Saisonfinale die Meisterschaft der Kreisliga A2 Oberschwaben gesichert und damit die direkte Rückkehr in die Bezirksliga Oberschwaben perfekt gemacht. Mit einem 3:0-Auswärtssieg beim SV Eintracht Seekirch erledigte die Mannschaft ihre Aufgabe am letzten Spieltag und behauptete den knappen Vorsprung vor den beiden Verfolgern SGM Äpfingen/Baltringen und SGM Warthausen/Birkenhard.
Für Trainer Oliver Schwarz begann nach dem Schlusspfiff eine lange Nacht. „Der Aufstieg und die Meisterschaft fühlt sich natürlich überragend an“, sagte er gegenüber FuPa einen Tag nach dem entscheidenden Erfolg. Entsprechend ausgelassen fielen die Feierlichkeiten aus. „Die Feier ging vermutlich bis es hell wurde und wird die nächsten Tage weiter gehen.“
Vor Beginn der Saison hatte Schwarz die Meisterschaft nicht zwingend ganz oben auf dem Zettel. „Damit gerechnet hatte ich nicht. Aber unser gemeinsames Ziel war es unter die ersten drei zu kommen“, erklärt der Trainer rückblickend.
Schwarz führte den Erfolg vor allem auf eine Eigenschaft zurück, die seine Mannschaft während der gesamten Saison ausgezeichnet habe. „Dafür gibt es sicher viele Gründe, aber das wichtigste war mit Sicherheit der überragende Teamgeist der Jungs.“ Gerade in einer Spielzeit, die bis zum letzten Spieltag offen blieb, erwies sich dieser Zusammenhalt offenbar als entscheidender Faktor.
Auch sportlich sieht Schwarz klare Gründe für die erfolgreiche Saison. „Unsere größte Stärke ist mit Sicherheit die Arbeit gegen den Ball“, sagt er. Gleichzeitig hebt er die Entwicklung im Offensivspiel hervor. „Aber auch unser Spiel nach vorne, hat sich im laufe der Runde verbessert, auch wenn wir es nicht immer geschafft haben im Spiel umzusetzen.“
Die Zahlen unterstreichen diese Einschätzung. Mit lediglich 23 Gegentoren stellte die Mannschaft die beste Defensive der Liga.
Nach der Meisterschaft dürfen sich die Spieler nun auf die traditionellen Feierlichkeiten freuen. Eine Abschlussfahrt ist bereits geplant. Wohin die Reise geht, weiß der Trainer allerdings noch nicht.
Die organisatorischen Aufgaben rund um die neue Saison laufen derweil bereits im Hintergrund. Konkrete Veränderungen im Kader gibt es aktuell allerdings noch nicht. „Wir arbeiten daran und schauen was daraus wird, Stand jetzt gibt es weder Zu- noch Abgänge zu vermelden.“
Nach nur einem Jahr in der Kreisliga A richtet sich der Blick nun bereits auf die kommende Spielzeit in der Bezirksliga Oberschwaben. Dort wird die Herausforderung deutlich größer werden. Entsprechend realistisch fällt die Zielsetzung von Oliver Schwarz aus.
„Wir freuen uns natürlich riesig auf die Bezirksliga, wissen aber natürlich auch das es von Tag eins an nur um den Klassenerhalt geht“, sagt der Trainer. Deshalb formuliert er die Vorgabe klar und unmissverständlich: „Ziel muss es sein die Klasse zu halten.“
Doch bevor die Planungen für die Bezirksliga endgültig in den Mittelpunkt rücken, darf die SGM Muttensweiler/Hochdorf zunächst diesen großen Erfolg ausgiebig feiern.