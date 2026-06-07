"Der Aufstieg und die Meisterschaft fühlt sich überragend an" FuPa stellt Meister vor: Die SGM Muttensweiler/Hochdorf sichert sich im Herzschlagfinale den Titel in der Kreisliga A2 Oberschwaben und steigt in die Bezirksliga auf. von Matthias Kloos · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Emma Sauter

Die SGM Muttensweiler/Hochdorf hat sich in einem dramatischen Saisonfinale die Meisterschaft der Kreisliga A2 Oberschwaben gesichert und damit die direkte Rückkehr in die Bezirksliga Oberschwaben perfekt gemacht. Mit einem 3:0-Auswärtssieg beim SV Eintracht Seekirch erledigte die Mannschaft ihre Aufgabe am letzten Spieltag und behauptete den knappen Vorsprung vor den beiden Verfolgern SGM Äpfingen/Baltringen und SGM Warthausen/Birkenhard.

Gestern, 16:00 Uhr SV Eintracht Seekirch E. Seekirch SG Muttensweiler/ Hochdorf SG Muttensweiler/ Hochdorf 0 3 Abpfiff



Die Ausgangslage vor dem Saisonfinale hätte spannender kaum sein können. Sowohl die SGM Äpfingen/Baltringen als auch die SGM Warthausen/Birkenhard gewannen ihre Spiele deutlich und beendeten die Saison mit jeweils 68 Punkten. Doch Muttensweiler/Hochdorf ließ sich die Tabellenführung nicht mehr nehmen und sicherte sich mit 69 Punkten den Titel. Für Trainer Oliver Schwarz begann nach dem Schlusspfiff eine lange Nacht. „Der Aufstieg und die Meisterschaft fühlt sich natürlich überragend an“, sagte er gegenüber FuPa einen Tag nach dem entscheidenden Erfolg. Entsprechend ausgelassen fielen die Feierlichkeiten aus. „Die Feier ging vermutlich bis es hell wurde und wird die nächsten Tage weiter gehen.“

Vor Beginn der Saison hatte Schwarz die Meisterschaft nicht zwingend ganz oben auf dem Zettel. „Damit gerechnet hatte ich nicht. Aber unser gemeinsames Ziel war es unter die ersten drei zu kommen“, erklärt der Trainer rückblickend. Schwarz führte den Erfolg vor allem auf eine Eigenschaft zurück, die seine Mannschaft während der gesamten Saison ausgezeichnet habe. „Dafür gibt es sicher viele Gründe, aber das wichtigste war mit Sicherheit der überragende Teamgeist der Jungs.“ Gerade in einer Spielzeit, die bis zum letzten Spieltag offen blieb, erwies sich dieser Zusammenhalt offenbar als entscheidender Faktor.





– Foto: Matthias Kloos