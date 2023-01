Timo Ritter SpVgg Wildenroth – Foto: Fupa

„Der Aufstieg steht ganz klar an erster Stelle“: Ritter will mit Wildenroth in die Kreisklasse GUT GEKNIPST

Für die SpVgg Wildenroth geht es dieses Jahr um den Aufstieg in die Kreisklasse. Timo Ritter ist die Tor- Hoffnung der Mannschaft.

Grafrath – Die Hoffnung liegt dabei auch auf Top-Knipser Timo Ritter, der bislang zehn Mal getroffen und sieben Treffer vorbereitet hat. Welche seiner Buden dem 22-Jährigen besonders in Erinnerung blieb, erzählt er im Interview. Wie erklären Sie sich, dass es gerade für Sie so gut läuft? Das liegt hauptsächlich an der Teamleistung. Ich habe lediglich das Glück, immer goldrichtig zu stehen. An welches ihrer Tore erinnern Sie sich besonders gerne zurück? An das 2:2 gegen den FC Aich II. Der Ausgleich war ein Strafstoß in der 95. Minute, mit dem wir einen Punkt retteten. Wie sieht Ihr persönliches Traumtor aus, das Sie erst noch schießen wollen?