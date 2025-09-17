„Der Aufstieg kam zu früh“: Burggen-Coach Hindelang schlägt Alarm

Nach sechs Spieltagen sind die Burggener und Bernbeurener Vorletzter. Nur der TSV Peißenberg, gegen den der Neuling gewinnen konnte, steht mit nur einem Punkt aus sieben Partien noch schlechter da. „Man merkt, dass es vom Tempo her anders ist“, räumt Hindelang ein, dass sein Team mit Anpassungsproblemen zu kämpfen hat.

Burggen/Bernbeuren – Daniel Hindelang rief den Notstand aus. Nach der zweiten 0:3-Pleite innerhalb von sieben Tagen wollte der Trainer des TSV Burggen/Bernbeuren die Lage seiner Mannschaft nicht länger beschönigen. „Wir kämpfen jetzt in jedem Spiel ums Überleben“, stellte er nach der Niederlage in Murnau klar. Dass sich der Vize-Meister der Kreisklasse 4 nicht im Handumdrehen an das gestiegene Niveau in der Kreisliga anpassen würde, war allen Beteiligten bewusst. Denn noch immer befindet sich das Team im Neuaufbau. „Der Aufstieg kam einen Ticken zu früh“, räumt der Coach ein. Aber was sollte er auch anderes machen, als die sich bietende Chance am Schopf zu packen? Tickets für die Kreisliga werden schließlich nirgendwo verramscht.

Nicht nur die Gegenspieler laufen schneller, sie kombinieren auch rasanter und erfassen sofort sich bietende Situationen. Sich auf das veränderte Niveau einzustellen, bereitete auch dem SV Hohenfurch in der vergangenen Saison am Anfang so manche Schwierigkeiten. Erst im Laufe der Runde verinnerlichte der damalige Aufsteiger die gestiegenen Ansprüche in der höheren Liga.

Hindelang muss nicht nur auf dieses Phänomen eine Antwort finden, wenn er mit seinen Kickern den drohenden Abstiegskampf bestehen will. Bereits die ersten Wochen in der neuen Liga haben einige Verletzte gefordert. Gegen Murnau II erwischte es noch Andreas Baumer, nachdem zuvor bereits Matthias Lory, Manuel Jäger und Stefan Kelz ausfielen. Auch wenn der Kader groß ist, lassen sich solche Spieler nicht immer gleich adäquat ersetzen.

Die relativ hohe Zahl der Verletzten wäre noch zu kompensieren, wenn in diesem Sommer nicht neue Sitten am Fuße des Auerbergs eingerissen wären. Als Hindelang im vergangenen Jahr sein Amt beim TSV antrat, stand ihm zu Beginn der Saison der komplette Kader zur Verfügung. Zwölf Monate später ebbte dieser Enthusiasmus bereits etwas ab. Gleich drei Akteure verabschiedeten sich Mitte September in den Urlaub. „Es ist jetzt immer etwas anderes wichtiger“, spürt der Trainer, dass die Moral langsam zu bröckeln beginnt.

Tiefpunkt in Murnau

Für ihn ist das nur schwer zu verstehen. Schließlich kann er die Mannschaft nur trainieren, auf dem Platz performen müssen schon die Spieler. „Es liegt an jedem einzelnen selbst“, sagt er. Allmählich müssten es alle gemerkt haben, dass die Herausforderungen nach dem Aufstieg nicht weniger geworden sind. Nach einer beherzten Vorstellung gegen Geretsried II, die jedoch mit einer klaren 0:3-Niederlage endete, folgte in Murnau der erste Totalschaden in der laufenden Saison. „Das war mit Abstand das Schlechteste, was wir bisher abgeliefert haben“, bilanzierte der angefressene Übungsleiter.

Eine Woche bleibt der Mannschaft, um sich darüber klar zu werden, wie sie das Abenteuer Kreisliga weiter gestalten will. Zum Wiesn-Auftakt hat sich die DJK Waldram angesagt. In Burggen steht wie in Murnau wieder ein Flutlichtspiel an. Danach geht es nach Münsing, wo ebenfalls ein ambitionierter Gegner auf den Aufsteiger wartet. Der Oktober beginnt mit einem Heimspiel gegen den ehemaligen Bezirksligisten ASV Habach, bevor das Derby beim TSV Peiting steigt. „Wenn wir so weitermachen, kriegen wir in jedem Spiel drei Stück“, warnt Hindelang sein Team vor drohendem Ungemach. Sportlich überleben werden seine Kicker nur, wenn sie es wirklich auch wollen.