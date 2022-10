Der Aufstieg ist wieder ein Thema Cosmos Aystetten dominiert einseitiges Spitzenspiel +++ Beim TSV Dinkelscherben geht die Gier nach dem Sieg nach hinten los

„Mit einem Sieg in dieser Höhe habe ich nicht gerechnet“, räumte Co-Trainer Patrick Wurm, der zusammen mit Kapitän Fabian Krug den im Urlaub weilenden Chefcoach Ivan Konjevic vertrat, nach dem Schlusspfiff ein. „Wir sind mannschaftlich sehr geschlossen aufgetreten und haben auf dem schwer zu bespielenden Untergrund alles gegeben.“ Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass zu einem Spitzenspiel normalerweise immer zwei gehören. Und während die Aystetter wie aus einem Guss agierten, präsentierten sich die Bobinger völlig von der Rolle. Dem schnellen und druckvollen Spiel der Cosmonauten hatten sie einfach nichts entgegenzusetzen und machten Fehler über Fehler. Mit dem 0:5 waren die Gastgeber am Ende noch gut bedient. „Jetzt müssen wir diese Leistung bis Sonntag konservieren“, dachte Patrick Wurm schon voraus. Dann erscheint der Landesliga-Mitabsteiger und Spitzenreiter SV Egg an der Günz zum nächsten Gipfeltreffen am Sportfeld.

Ein weiteres Verfolgerduell stand auf dem Kaiserberg an. Groß war der Jubel im Lager des TSV Dinkelscherben, als sich Phillip Schmid nach einer Kopfballverlängerung von Thomas Kubina stark durchsetzte und in der 90. Minute endlich den hochverdienten 1:1-Ausgleichstreffer gegen den FC Thalhofen erzielte. Zwei Minuten zuvor war nämlich Maximilian Micheler mit einem an Schmid verwirkten Foulelfmeter an Gästekeeper Kress gescheitert, Daniel Wiener zudem mit einem wuchtigen Kopfball. Endlich also der Ausgleich. Doch der TSV wollte mehr und spielte volles Risiko auf den Siegtreffer, der den dritten Dreier Folge bedeutet hätte. Doch dieser Schuss ging nach hinten los. Nach einem eigenen Eckball fuhren die Gäste einen Konter, der sogar noch mehrfach hätte unterbunden werden können, und erzielten mit dem Schlusspfiff das 1:2. Der Jubel war abgrundtiefer Enttäuschung gewichen.