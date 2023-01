"Der Aufstieg ist unser Ziel" FuPa Baden Wintercheck +++ ESC Blau-Weiß Mannheim

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Wir müssen zwingend weniger Gegentore und weniger gelb-rote bzw. rote Karten bekommen. Seit dem siebten Spieltag ist uns das bereits viel besser gelungen, weil die Mannschaft besser eingespielt ist und wichtige Spieler wieder an Bord waren. Das muss so weiter gehen.

Mit dem aktuell dritten Tabellenplatz sind wir nicht zufrieden, jedoch ist der Abstand zu den vorderen beiden Plätzen nicht groß und wir sind noch mitten im Aufstiegsrennen. Die sieben neuen Spieler zu integrieren, die Urlaubszeit zu überbrücken und unnötige Sperren haben uns am Anfang der Saison große Probleme bereitet. Leider haben wir so mindestens vier Punkte unnötig liegen lassen.

Kein Team hat uns wirklich überrascht.

Wenn ein Spieler für seine Entwicklung hervorgehoben werden müsste, wer wäre es und warum?

Normalerweise wird kein einzelner Spieler bei uns gesondert gelobt, um aber einen zu nennen, der es verdient hat – Sebastian Derschum. Er ist nach einer OP an der Achillessehne letztes Jahr lange ausgefallen und hat diese Saison als Vertretung für unseren Kapitän fast alle Spiele über 90 Minuten gemacht hat und dabei als Sechser auch noch fünf Tore geschossen hat. Des Weiteren führt er mit Abstand die meisten Zweikämpfe und gewinnt davon auch sehr viele.

Gibt es ein besonderes Highlight in der Vorbereitung?

Das Highlight ist unser Kader, mit dem wir in die Rückrunde starten, denn zu den zwei Neuzugängen kommen fünf Langzeitverletzte zurück, die wie Neuzugänge zu sehen sind, darunter unsere beiden Kapitäne Mathias Eckert und Marvin Groß. In Summe gehen wir mit 24 Spielern in die Rückrunde, das ist im Vergleich zum letzten Jahr ein großer Fortschritt, der am Ende der Saison den Unterschied machen kann. Spielen werden wir gegen TSV Neckarau II, Rot-Weiß-Rheinau II, FV Brühl III und die Privatmannschaft des MFC Lindenhof. Alles sehr interessante Gegner, ein, zwei weitere Spiele unter der Woche könnten noch hinzukommen.

Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Aufstieg in die A-Klasse, egal, ob direkt oder über die Relegation spielt dabei keine Rolle und die Weiterentwicklung der Fußballabteilung in allen Bereichen. Infrastrukturell aber auch spielerisch.

Wie habt ihr die WM in Katar verfolgt und was denkt ihr im Nachgang darüber?

Nur teilweise, aufgrund der bescheidenen Uhrzeiten, natürlich aber die Spiele der deutschen Mannschaft. Es war sehr enttäuschend mit diesem Kader auszuscheiden, es gab zu viele Dinge, die mit Fußball nichts zu tun hatten, aber anscheinend wichtiger waren. Insgesamt die schlechteste WM aller Zeiten meiner Meinung nach (ab 1990 kann ich da zumindest beurteilen). Wir haben nach dem Ausscheiden unserer Mannschaft dann für Marokko mit gefiebert, da zwei Jungs bei uns im Team Marokkaner sind. Vor Marokko kann man nur den Hut ziehen, mit welcher Leidenschaft das Team gekämpft hat.