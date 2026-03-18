Der Aufstieg ist in Vorst (noch) kein Thema

Wevelinghoven, Büttgen, Glehn – drei der ersten sechs Teams in der Tabelle der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss haben nach der Winterpause bereits Punkte liegen lassen. Nicht so die Sportfreunde Vorst: Alle drei Spiele gewann die Mannschaft von Patrick Ohligschläger und schob sich auf den zweiten Rang vor, am vergangenen Sonntag gab’s den emotionalen 2:1 (1:1)-Heimsieg in der Nachspielzeit gegen die SG Grimlinghausen/Norf. Damit setzen die Vorster ihre Erfolgsserie aus dem Vorjahr fort. Schon da hatten sie bis zur Winterpause fünf Siege in Folge gefeiert.
„Es ist schon ein tolles Gefühl, wenn das Woche für Woche so klappt und man immer als Sieger vom Platz geht“, sagt Ohligschläger. Ob der Aufstieg doch noch ein internes Ziel wird? „Nein, wirklich gar nicht“, verneint er. „Weder beim Vorstand, dem Trainerteam oder der Mannschaft. Wir haben Ziele – und zwar jedes Wochenende schönen und erfolgreichen Fußball spielen. Aber wir wissen, dass das in der Liga kein Selbstläufer ist und gucken von Woche zu Woche. Hier wird niemand nervös oder baut Druck auf.“
Gegen die Grimlinghausener, die sich zuvor durch zwei Siege in Folge etwas Luft im Abstiegskampf verschafft hatten, fiel die Entscheidung in allerletzter Minute. Zunächst war die SG durch Philipp Jost sogar in Führung gegangen, aber nach dem Ausgleich durch Hussein Hammoud noch vor der Pause, drehten die Gastgeber in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch den Treffer von Kai Bodewitz die Partie endgültig zu ihren Gunsten. „Wenn man oben steht und es läuft, klappt auch so was. Wir haben einfach einen Lauf und das Momentum auf unserer Seite“, erklärt Ohligschläger, der durchaus selbstkritisch war. „Unsere Leistung war nämlich alles andere als überragend. Was auch daran liegt, dass Grimlinghausen den Abstiegskampf wirklich angenommen hat und ein wirklich cleverer und ekliger Gegner ist, ganz anders als noch in der Hinrunde. Aber wir waren auch nicht so spielführend, wie wir es an guten Tagen sind.“
Die Stimmung in der Mannschaft ist dementsprechend gut: „Wir haben richtig gute und knackige Trainingseinheiten, der Zusammenhalt und die Motivation stimmen, es macht einfach Spaß!“, sagt der Coach zufrieden. Es ist für ihn die zweite Saison in Vorst, die vergangene beendete er mit dem Team auf dem dritten Rang. „Das war auch schon stark, aber man sieht diese Saison bei der Mannschaft noch mal einen großen Entwicklungsschritt“, sagt er.
Auch wenn die Vorster das Thema Aufstieg über den zweiten Platz nicht so richt an sich heranlassen wollen, ist ihnen klar, dass der aktuelle Lauf sie dahin führen kann. „Natürlich wissen wir, dass die Konstellation in diesem Jahr super ist, da nicht nur der Meister aufsteigt. Und uns gefällt der Blick auf die Tabelle natürlich. Aber wir gucken von Spiel zu Spiel und nicht aufs Saisonende“, betont Ohligschläger.
Auch auf die anderen Mannschaften guckt er nicht: „Ich habe da echt eine starke innere Disziplin. Ich wusste nicht mal, wo Wevelinghoven oder Büttgen gespielt haben, bis unser Spiel durch war.“ Im Anschluss ist ein Blick auf die anderen Plätze natürlich unvermeidbar: „Klar ist das ein Thema im Verein und der Mannschaft. Wir registrieren, wenn die anderen Teams Punkte liegenlassen. Und dann ist der Blick abends auf die Tabelle umso schöner!“
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