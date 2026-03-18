Der Aufstieg ist in Vorst (noch) kein Thema

Auch wenn die Vorster das Thema Aufstieg über den zweiten Platz nicht so richt an sich heranlassen wollen, ist ihnen klar, dass der aktuelle Lauf sie dahin führen kann. „Natürlich wissen wir, dass die Konstellation in diesem Jahr super ist, da nicht nur der Meister aufsteigt. Und uns gefällt der Blick auf die Tabelle natürlich. Aber wir gucken von Spiel zu Spiel und nicht aufs Saisonende“, betont Ohligschläger.

Auch auf die anderen Mannschaften guckt er nicht: „Ich habe da echt eine starke innere Disziplin. Ich wusste nicht mal, wo Wevelinghoven oder Büttgen gespielt haben, bis unser Spiel durch war.“ Im Anschluss ist ein Blick auf die anderen Plätze natürlich unvermeidbar: „Klar ist das ein Thema im Verein und der Mannschaft. Wir registrieren, wenn die anderen Teams Punkte liegenlassen. Und dann ist der Blick abends auf die Tabelle umso schöner!“

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