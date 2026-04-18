Der Aufstieg ist bei Istanbul Moosburg kein Thema mehr

Dominik Gessler und die SGT müssen in Vötting den Negativtrend stoppen. – Foto: FuPa

In der vergangenen Saison kämpften die Moosburger bis zur letzten Sekunde gegen den Abstieg und ersparten sich mit etwas Glück die Relegation. In der Winterpause war die Relegation erneut Thema bei der SGT – aber diesmal die nach oben. Denn die Dreirosenstädter überwinterten auf Rang zwei und veränderten die Zielsetzung von Nichtabstieg in Aufstieg. Mit der Niederlage am vergangenen Wochenende hat sich die Kreisliga nun aber praktisch erledigt: Sieben Punkte auf den Zweiten Eching sind bei noch acht Saisonspielen nicht leicht aufzuholen.

Bei diesem Aufeinandertreffen geht es um eine ganze Menge: Am Sonntagnachmittag fordert in der Kreisklasse der Dritte Hörgertshausen den Spitzenreiter Dietersheim heraus. Zusammen mit dem Tabellenzweiten Eching bestreiten diese beiden Teams den Dreikampf um den Kreisliga-Aufstieg. Die SGT Istanbul Moosburg spielt am Sonntag (15 Uhr) beim SV Vötting und zählt zu den Geschlagenen, die sich von oben verabschiedet haben.

Als Tabellenfünfter geht es für Istanbul Moosburg möglicherweise noch gegen den Abstieg

Die Moosburger haben dreimal in Serie verloren (Bilanz: 2:9 Tore) und sich damit aus dem Rennen um die Topplätze ausgeklinkt. „So, wie wir gerade drauf sind, denke ich überhaupt nicht mehr an den Aufstieg“, erklärt Istanbul-Trainer Dominik Gessler. Er sagt auch deutlich, dass man bei den drei Nullrunden in Folge zu viele individuelle Fehler gemacht habe. Der Gegner bekam die Tore teilweise auf dem Silbertablett serviert. „Vielleicht war bei den Spielern der Druck zu hoch“, meint Gessler. Die nach oben korrigierten Ziele taten den Köpfen mancher Kicker offenbar nicht gut.

In der Vergangenheit waren die Moosburger ein Kreisklassist, der die defensiven Probleme mit einer offensiven Gangart kaschieren konnte. Folglich war Istanbul immer für 5:3-Siege gut. Das war zuletzt auch nicht möglich, weil Tormaschine Mahmut Yarac in der Wintervorbereitung drei Wochen verletzt war. Er arbeitet sich zwar wieder heran, ist jedoch nicht in der Über-Form. Die besten Torschützen der SGT sind derzeit Mesut Toprak mit neun und eben Mahmut Yarac mit acht Toren.

Nach der Niederlagenserie greifen nun die Besonderheiten der Liga, in der alles eng beisammen ist. Der Fünfte Istanbul hat nur noch acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsrelegationszone. Mit einem Sieg oder spätestens mit zwei Dreiern hätte das Team Sicherheit nach hinten. Ein neuerliches Abstiegsfinale für die Moosburger ist aktuell nur schwer vorstellbar. Denn über die gesamte Saison betrachtet, hätte sich der Club die Top Fünf verdient. Dafür muss die Mannschaft den Negativtrend der vergangenen Wochen beenden. In Vötting wird das nicht leicht, weil der Tabellensechste in den jüngsten drei Spielen sieben Punkte gesammelt hat.