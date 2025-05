Der Aufstieg des FC Heitersheim in die Bezirksliga ist fix

Die Mannschaft von Daniel Kreisl kehrt so zur kommenden Saison in die Bezirksliga zurück und hat am Donnerstag im Endspiel um den Bezirkspokal noch die Möglichkeit, sich das Double zu sichern. Gegner in Elzach ist die SG Prechtal/Oberprechtal. Der Jubel im Anschluss an den Sieg in Kirchzarten fiel daher auch verhalten aus. Der FC Heitersheim hat noch etwas vor in den letzten Wochen der Saison, das untermauerte auch der Aufstiegscoach: „Mit dem 1:0 kam so ein wenig die Befreiung. Wir sind froh, dass wir ohne Verletzte durchgekommen sind und freuen uns jetzt auf das Pokalfinale am Donnerstag.“ Dort will der FC Heitersheim noch eine Schippe drauflegen. Daniel Kreisl ist zuversichtlich: „Es wird ein offenes Spiel. Wir werden dort auf einen Gegner treffen, der sicher nicht so tief stehen wird wie viele Mannschaften zuletzt in der Liga gegen uns.“