"Der Aufstieg bestätigt unseren derzeitigen Weg als Verein"

Wir sind sehr zufrieden mit der abgelaufenen Saison – nach dem Abstieg als Meister zurück in die Kreisliga aufzusteigen und lediglich in drei Spielen nicht als Sieger vom Platz zu gehen, bestätigt unseren derzeitigen Weg als Verein.

2) Was sind eure Ziele für 2025/26?

Als Aufsteiger wollen wir so schnell wie möglich Punkte sammeln, um zu keiner Zeit im unteren Drittel der Tabelle zu stehen. Wir trauen uns zu, mit unserem Kader gegen jede Mannschaft in der Liga konkurrenzfähig zu sein und Punkte zu holen. Genau das wollen wir jedes Wochenende auf den Platz bringen. Wozu es am Ende reicht, wird man sehen, aber ein einstelliger Tabellenplatz soll es sein.