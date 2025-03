Der Aufsteiger liegt voll im Soll

Fußball-Kreisliga A: Der FC Golzheim tritt bei der Zweitvertretung von Welldorf-Güsten an. Die Rollen sind klar verteilt.

Der spielfreie Tabellenführer aus Kreuzau muss an diesem Wochenende zuschauen, wie Verfolger Huchem-Stammeln heranrücken kann. Vorausgesetzt, die Schwarz-Weißen setzen sich gegen den Gast aus Jülich durch. Der sich nach drei Spielen ohne Niederlage klar im Aufwärtstrend befindet.

Weg von den Abstiegsplätzen möchten auch die Grün-Weißen von Welldorf-Güsten. Aktuell belegt die Reserve den vorletzten Tabellenplatz. „Natürlich glauben wir noch an den Ligaerhalt“, sagt Trainer Daniel Thauer. Am Samstagabend ab 19 Uhr geht es gegen den FC Golzheim.

In der Tabelle abgerutscht

Dass die Gäste der Favorit sind, lässt sich nicht leugnen. Erst durch das 0:2 gegen Kreuzau am vergangenen Spieltag rutschte der FC von Rang zwei auf Position vier. „Diese Schlappe haben wir ganz gut weggesteckt“, beschreibt Trainer Daniel Ecker nach der ersten Trainingseinheit unter der Woche die Stimmungslage und fügt an, „dass die Niederlage keine Überraschung war“.

Beim Aufsteiger läuft nicht nur alles nach Plan. „Wir sind im Übersoll, denn mit dem Erfolg in der Hinrunde hatte doch keiner gerechnet.“ So schaut Golzheim zuversichtlich der kommenden Pflichtaufgabe bei den Grün-Weißen entgegen. Wohl wissend, dass man auf einen unangenehmen Gegner treffen wird. Dies habe man, so erinnert sich Ecker gut, im Hinspiel gesehen. „Da waren wir froh, am Ende mit einem 2:2 vom Platz zu gehen.“

Die Grün-Weißen haben sehr viel Erfahrung. „Die spielen schon lange zusammen, wissen, dass sie im Abstiegskampf stehen, werden sich dementsprechend ins Zeug legen.“ Noch eine Tatsache spricht in den Augen des Gästetrainers für die Gefährlichkeit des Gegners. „Wir spielen samstags, da weiß man nie, wen mein Trainerkollege aus der Ersten auflaufen lassen kann.“

Doch bei allem Für und Wider setzt der Gast auf drei Punkte. „Wir lassen uns nicht beirren, wollen unser gewohntes Spiel aufziehen und sind auf einen Auswärtssieg aus.“ Personell ergeben sich für den FC-Trainer einige Alternativen, da erkrankte Spieler sich unter der Woche zurückmeldeten.

Alle Mann an Bord vermeldet Daniel Thauer, der den beiden vergangenen Spielen gegen Winden und Düren 77 hinterher trauert. Beides mal verlor man in seinen Augen unglücklich. Dennoch sei die Stimmung gut, berichtet er, denn alle hätten das Klassenziel, den Nichtabstieg, verinnerlicht.

Mit dem FC Golzheim käme eine Mannschaft, die über gute Strukturen verfügen würde. Daniel Thauer kennt seinen gegenüber Ecker sehr gut. „Ich weiß, dass er sich einen Plan ausgedacht hat. Den müssen wir so schnell wie möglich entschlüsseln. Und dann die Momente, in denen wir zum Torabschluss kommen können, nutzen.“

