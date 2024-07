Der Aufsteiger hat jetzt genug vom Fahrstuhl-Image

Eine ruhige Saison gab’s im Heribert-Ramrath-Stadion schon lange nicht mehr. Alemannia Pfalzdorf erlebte in den vergangenen Jahren ein großes Auf und Ab der Gefühle. In der Saison 2021/22 machte die Mannschaft als Tabellenzweiter der Kreisliga A Kleve/Geldern am letzten Spieltag den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt. Doch nur zwölf Monate später ging es als Tabellenvorletzter wieder zurück ins Kreisliga-Oberhaus.