Der Aufsteiger aus Wiesbach marschiert

Aufsteiger Hertha Wiesbach steht auf dem neunten Tabellenplatz und ist mit 29 Punkten bester Saarverein. Vor allem zu Hause glänzen die Wiesbacher mit starkem Fußball und zum Teil sehr guten Leistungen. Die Fans erinnern sich gerne an das Spiel gegen Emmelshausen-Karbach, als Wiesbach lange 1:3 in Rückstand lag und mit einem begeisternden Schlussspurt am Ende noch 4:3 siegte.
28 der bislang 29 Punkten hat die Mannschaft von Trainer Michael Petry zu Hause eingefahren. Allerdings ist das Team schon zwölf Mal in der Wallenborn-Arena angetreten. Woran die Hertha unbedingt arbeiten muss, ist die Auswärtsbilanz. Da steht nur ein Punkt – geholt beim 1:1 in Ludwigshafen - auf der Habenseite. Die Auswärtsbilanz ist unbedingt verbesserungswürdig, auch weil in der Rückrunde die Hertha oft in der Fremde antreten muss. „Die Vorrunde ist für uns absolut zufriedenstellend verlaufen. Wir sind der beste Saarverein und konnten von Anfang an zeigen, dass wir in der Oberliga bestehen können. Klar ist, dass wir auswärts noch einige Punkte mehr einfahren müssen“, sagt Trainer Michael Petry.
Einen Platz hinter Wiesbach ist der SV Auersmacher notiert, der auf 24 Punkte kommt. Die Mannschaft, die seit Rundenstart von Heiko Wilhelm trainiert wird, hat nach der letzten Zittersaison, als der Ligaverbleib erst am letzten Spieltag klar gemacht wurde, zwar Kontakt nach unten, doch so sehr zittern wie in der Vorsaison, muss man im Saar-Blies-Stadion diesmal nicht.
Vor allem zu Hause zeigt sich die Mannschaft um die Achse Lars Birster, Manuel Schley und Maximilian Escher stabil. Von den 24 Punkten holte das Team 19 auf heimischem Geläuf. Trainer Wilhelm hätte das zuletzt ausgefallene Spiel gegen die SF Eisbachtal gerne gespielt. „Hätten wir dort gewonnen, dann wären wir mit 27 Punkten in einer richtig guten Ausgangsposition.“ Eine richtige Winterpause gibt es beim SVA nicht, denn Mannschaft und Verein haben eine lange Hallentradition. Die Teilnahme am Masters ist ein klares Ziel des Teams von der Oberen Saar.
Richtig dick im Abstiegskampf hängt der FV 07 Diefflen. Die Mannschaft um Trainer Thomas Hofer und Co-Spielertrainer Fabian Poß verdankt die schlechte Platzierung einer total missratenen zweiten Hälfte der Vorrunde. Nach zehn Spielen, Platz neun und 15 Punkten, sah es gut aus. Doch in den letzten Wochen konnte der FVD nur gegen Idar-Oberstein (5:1) und in Eisbachtal (2:1) gewinnen. Etliche Niederlagen, die die Babelsberger kassierten, fielen durch ganz frühe Gegentore. „Wir wissen, wo der Schuh drückt. Wir brauchen einen gestandenen Abwehrspieler, der das Zeug hat, sofort eine Führungsrolle zu übernehmen“, weiß Trainer Hofer.
Will man das Abstiegsgespenst aus Diefflen vertreiben, dann müssen vor allem Heimsiege her. Das Potenzial hat die Mannschaft, nur die Abwehrschwächen müssen ausgemerzt werden. Dann heißen die Gegner von Diefflen auch in der neuen Saison Emmelshausen-Karbach, Cosmos Koblenz oder Hertha Wiesbach und nicht Köllerbach, Schwalbach oder Limbach.
Für den vierten Saarverein, den FV Eppelborn sieht es nicht nur düster, da sieht es schwarz aus. Zur Pause hat der Verein gerade mal sieben Zähler auf dem Konto. Dass es so kommen würde, damit musste man rechnen. War der letztjährige Ligaverbleib unter Trainer Philipp Häfner schon fast sensationell, wusste der damalige Coach: „Dieses Oberligajahr wird für uns ein Ritt auf der Rasierklinge.“ Der Kader wurde fast nur mit Spielern aus der Verbandsliga aufgefüllt, die ohnehin dünne Qualität wurde weniger. Erst am sechsten Spieltag feierte der FV seinen ersten Dreier gegen den Aufsteiger aus Gau Odernheim.
Anfang November trennte sich der FV von Häfner. Als Nachfolger wurde Jan Berger vorgestellt, der in Eppelborn schon einmal das sportliche Sagen hatte. Doch auch Berger konnte den Abwärtstrend noch nicht stoppen. Der neue Trainer weiß: „Die sportliche Heimat von Eppelborn ist die Saarlandliga. Die Oberliga ist ein Schmankerl, das wir gerne naschen.“ Trotz der misslichen Lage, wollen Mannschaft und Trainer mit ansehnlichem Fußball die Oberliga spielen. „Wir wollen Fußball spielen und keine 50-Meter-Bälle kloppen“, sagt Berger.