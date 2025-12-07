Ganz Wiesbach jubelte nach dem knappen 4:3-Heimsieg gegen den FC Emmelshausen-Karbach – Foto: Sport News Südwest

Der Aufsteiger aus Wiesbach marschiert Oberliga Rheinland/Pfalz-Saar: Von den vier saarländischen Oberligisten müssen alle – bis auf Hertha Wiesbach – in der Tabelle nach unten blicken oder stecken tief im Abstiegskampf

Aufsteiger Hertha Wiesbach steht auf dem neunten Tabellenplatz und ist mit 29 Punkten bester Saarverein. Vor allem zu Hause glänzen die Wiesbacher mit starkem Fußball und zum Teil sehr guten Leistungen. Die Fans erinnern sich gerne an das Spiel gegen Emmelshausen-Karbach, als Wiesbach lange 1:3 in Rückstand lag und mit einem begeisternden Schlussspurt am Ende noch 4:3 siegte. 28 der bislang 29 Punkten hat die Mannschaft von Trainer Michael Petry zu Hause eingefahren. Allerdings ist das Team schon zwölf Mal in der Wallenborn-Arena angetreten. Woran die Hertha unbedingt arbeiten muss, ist die Auswärtsbilanz. Da steht nur ein Punkt – geholt beim 1:1 in Ludwigshafen - auf der Habenseite. Die Auswärtsbilanz ist unbedingt verbesserungswürdig, auch weil in der Rückrunde die Hertha oft in der Fremde antreten muss. „Die Vorrunde ist für uns absolut zufriedenstellend verlaufen. Wir sind der beste Saarverein und konnten von Anfang an zeigen, dass wir in der Oberliga bestehen können. Klar ist, dass wir auswärts noch einige Punkte mehr einfahren müssen“, sagt Trainer Michael Petry.

Einen Platz hinter Wiesbach ist der SV Auersmacher notiert, der auf 24 Punkte kommt. Die Mannschaft, die seit Rundenstart von Heiko Wilhelm trainiert wird, hat nach der letzten Zittersaison, als der Ligaverbleib erst am letzten Spieltag klar gemacht wurde, zwar Kontakt nach unten, doch so sehr zittern wie in der Vorsaison, muss man im Saar-Blies-Stadion diesmal nicht. Vor allem zu Hause zeigt sich die Mannschaft um die Achse Lars Birster, Manuel Schley und Maximilian Escher stabil. Von den 24 Punkten holte das Team 19 auf heimischem Geläuf. Trainer Wilhelm hätte das zuletzt ausgefallene Spiel gegen die SF Eisbachtal gerne gespielt. „Hätten wir dort gewonnen, dann wären wir mit 27 Punkten in einer richtig guten Ausgangsposition.“ Eine richtige Winterpause gibt es beim SVA nicht, denn Mannschaft und Verein haben eine lange Hallentradition. Die Teilnahme am Masters ist ein klares Ziel des Teams von der Oberen Saar.