Der Aufschwung kam zu spät: FC Eichenau startet Neuanfang in der Kreisklasse

Der FC Eichenau (in Schwarz) im Spiel gegen den SC Weßling (gelbe Trikots). – Foto: Andrea Jaksch

Der FC Eichenau muss nach acht Jahren die Kreisliga verlassen. Hauptgrund: In der Hinrunde sammelte die Mannschaft nur fünf Punkte.

Nach einer sportlichen Berg- und Talfahrt musste der FC Eichenau im Sommer den bitteren Gang von der Kreisliga in die Kreisklasse antreten. Zudem endete die dreijährige Amtszeit von Spielertrainer Sebastian Schmeiser am Starzelbach. Sein Nachfolger ist der bisherige Co-Trainer Markus Wex. „Ich bin quasi Bastis Vorgänger und auch sein Nachfolger“, sagte der 51-Jährige. Schmeiser hatte den Verantwortlichen bereits im Winter signalisiert, dass er sein Amt nach der Saison abgeben werde. Daraufhin kamen die Eichenauer auf Wex zu, der die Mannschaft schon vor Schmeisers Amtszeit trainiert hatte. Da auch aus dem Team positive Signale kamen, entschied sich der 51-Jährige für die Rückkehr auf den Chefposten.

Nur fünf Punkte in der Hinrunde

Die Saison 2025/26 wird beim FCE dennoch nicht in guter Erinnerung bleiben. Nach einer katastrophalen Hinrunde standen die Eichenauer mit lediglich fünf Punkten abgeschlagen am Tabellenende. Aufgegeben hatte sich die junge Mannschaft aber nicht. Häufig konnte sie mit den Gegnern mithalten, brachte sich jedoch immer wieder durch individuelle Fehler um bessere Ergebnisse.

In der Winterpause stellte die Schmeiser-Elf einiges auf den Prüfstand. Bereits die Ergebnisse der Testspiele ließen aufhorchen, in der Punktrunde setzte die Mannschaft um Kapitän James Phebey ihren Aufwärtstrend fort. Der Startschuss zur Aufholjagd fiel beim 4:3-Erfolg gegen den FC Deisenhofen III. Zwar folgten Niederlagen gegen die Spitzenteams aus Moorenweis und Weßling, doch die Richtung stimmte. Anschließend besiegte der FCE den FC Aich, Jahn Landsberg und erneut Deisenhofen III.

„Wir haben gesehen, dass wir mithalten können“, sagte Wex rückblickend. Bis zum letzten Spieltag besaßen die Eichenauer noch die Chance, den Relegationsplatz zu erreichen. „Das hätte uns in der Winterpause sicherlich niemand zugetraut.“

In der Kreisklasse oben mitspielen

Nach acht Jahren in der Kreisliga spielt der FCE nun wieder in der Kreisklasse. Angesichts der namhaften Konkurrenz vermeidet Wex große Aufstiegsankündigungen. Dennoch ist der Anspruch am Starzelbach klar: „Wir wollen oben bei der Musik mitspielen.“ Zudem soll der Schwung aus der starken Rückrunde und der Vorbereitung in die neue Saison mitgenommen werden.

Personell kann Wex dabei weitgehend auf den bisherigen Kader bauen. Lediglich Fabian Lang hat den Verein verlassen und sich dem TSV Geiselbullach angeschlossen. Neu dabei ist Moritz Stangl vom SC Fürstenfeldbruck. (Dirk Schiffner)