Der Aufschwung geht weiter

– Foto: Marco Kogler

Im Heimspiel gegen den bisherigen Spitzenreiter zeigte unsere Mannschaft eine kämpferisch wie spielerisch starke Leistung. Von Beginn an drückte der SVJ aufs Gas und kam durch Laurin Schmidt zur ersten guten Gelegenheit – sein Kopfball ging jedoch knapp über das Gehäuse. Die Gäste aus Öpfingen brauchten fast 20 Minuten, um sich auf die Platzverhältnisse einzustellen, während unsere Jungs den Ball auf dem Kunstrasen souverän laufen ließen. Der erste gefährliche Abschluss der Öpfinger kam in der 25. Minute und hatte es in sich – der Pfosten rettete für uns. Kurz vor der Pause war erneut der agile Laurin Schmidt durch, scheiterte aber im Eins-gegen-eins am Gästekeeper. So ging es torlos in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild ähnlich: Der SVJ suchte mit viel Ballbesitz den Weg nach vorne, biss sich aber lange an der gut organisierten Defensive der Gäste die Zähne aus. In der 60. Minute nutzte der Tabellenführer einen Fehler im Spielaufbau zur 0:1-Führung. Doch wie schon in den letzten Wochen ließ sich unsere Mannschaft davon nicht beirren – und kam nur zehn Minuten später zum verdienten Ausgleich! Max Krivan und Henrik Hülsmann kombinierten sich stark über die Außenbahn, Hülsmann brachte den Ball scharf in die Mitte, wo Krivan den Ball auf Philipp Wind weiterleitete der aus fünf Metern zum 1:1 einschob. Der SVJ blieb dran und wurde in der 79. Minute für seinen Einsatz belohnt: Henrik Hülsmann bekam rechts außen den Ball, tanzte gleich vier Gegenspieler mit zwei Drehungen und einer perfekten Körpertäuschung aus und traf sehenswert zum 2:1!