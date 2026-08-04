Der Aufreger am 2. Spieltag: Protestwelle in der Regionalliga Bundesweite Proteste: Auch in Bayern wurde erneut für die Regionalliga-Reform demonstriert von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

"BFV abschaffen" steht unten auf dem großen Banner, während auf den Rängen die Fans Spruchbänder hochhalten: "Regionalliga Reform blockiert, Schwachsinnigen Supercup forciert, BFV gegen Basis und Gerechtigkeit!" – Foto: Mike Megapix

Der Streit um die Regionalliga-Reform geht in die nächste Runde! Vergangene Woche positionierten sich die Drittligisten in einem gemeinsamen Schreiben und drängen auf eine rasche Lösung (>>>Hier geht`s zum ausfürlichen Bericht darüber!)



Am vergangenen Wochenende kam es vor allem in der Regionalliga Nordost zu konzertierten Aktionen in nahezu allen Stadien. Der Tenor ist klar und eindeutig: Regionalliga-Reform jetzt! Und zwar soll es nach Ansicht der Nordost-Klubs das Kompassmodell werden.

Klare Botschaft beim Spiel der Regionalliga Nordost zwischen dem SV Babelsberg und dem FC Carl Zeiss Jena. – Foto: Imago Images







Auch einige Klubs in Bayern mit aktiver Fanszene zeigten sich solidarisch. So zogen beispielsweise die Schweinfurter Fans ein Banner hoch mit der dem Slogan der Initiative "Meister müssen aufsteigen".





Die Schweinfurter Fans beim Heimspiel gegen den TSV 1860 München. – Foto: Imago Images







Auch am Fürther Ronhof, wo sich die U23 des Kleeblatts mit der SpVgg Bayreuth duellierte, tauchten in den jeweiligen Fanlagern Spruchbänder auf.

Die Fürther Fans im Heimspiel gegen die SpVgg Bayreuth. – Foto: Wolfgang Zink

Die Bayern-Fans mit klarer Botschaft in Burghausen. – Foto: Mike Megapix







Kaum zu übersehen und wohl am eindrücklichsten war der Protest in Burghausen. Beide Fanlanger schossen sich auf den den Bayerischen Fußball-Verband ein. Sowohl die Wacker als auch die Bayern-Fans taten mit Spruchbändern ihren Unmut kund - nicht zum ersten Mal. Beide Fanlager sind für ihre kritische Haltung gegenüber dem Verband bekannt. SVW-Geschäftsführer Andreas Huber hat die Aktionen natürlich registriert und sagt dazu: "Wir stehen mit unserem Fans im Austausch. Leider ist aktuell in Sachen Reform kaum Bewegung vernehmbar und eher wieder Stillstand angesagt. Die Regionalliga-Träger wollen sich mit dem DFB an einem Tisch setzen und darüber beratschlagen, das ist der aktuelle Stand. Wir hoffen, dass das nun zügig passieren wird." Welches Modell oder welche Variante der SV Wacker bevorzugt, ist klar. Andreas Huber bezieht deutlich Stellung: "Wir haben damals in Nürnberg, als alle betroffenen Teams von den Bayernligen bis zur 3. Liga geladen waren, für das Kompassmodell abgestimmt! Dazu stehen wir nach wie vor."