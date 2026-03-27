Der Atem der 112. Minute - später Sieg, große Gefühle

– Foto: Sascha Drenth

Es war dieser Moment, der alles veränderte. Nicht laut, nicht spektakulär inszeniert – und doch von einer Wucht, die sich erst Sekunden später entfaltete. „Es war ein Spektakelsieg zum Schluss“, sagte Timo Rathkamp, Trainer des SC Twistringen, und seine Stimme verriet mehr als jede Analyse. Heiser, aufgerieben, aber getragen von diesem einen Augenblick.

Dabei hätte es viel früher entschieden sein können. „Wir haben es verpasst, nach neun Minuten schon 2:0 zu führen“, sagte Rathkamp und schüttelte innerlich wohl noch immer den Kopf. Zweimal Johann Beuke frei vor dem Tor – einmal zu hoch, einmal ohne Abnehmer. Es war der Beginn eines Spiels, das sich mehr und mehr zu einem Geduldstest entwickelte.

112 Minuten waren gespielt, als der Ball nach einer Ecke von Lüder Uhlhorn am zweiten Pfosten herunterfiel. Tom Lehmkuhl reagierte instinktiv, „per Dropkick in die Maschen“, wie Rathkamp es schilderte. Torwart Jörn Wachtendorf hatte den Ball nicht richtig erwischt – ein kleiner Fehler in einem Spiel, das von maximaler Hingabe lebte. Und plötzlich war da dieses 1:0, dieses Tor, das sich anfühlte „wie eine Meisterschaft gestern. So eine kleine Meisterschaft.“

Denn SV Heiligenfelde, Tabellenvorletzter, verteidigte mit allem, was zur Verfügung stand. „Die haben sich durchgehend mit acht Mann in den Sechzehner gestellt“, erklärte Rathkamp. Räume gab es kaum, Lösungen noch weniger. Und wenn doch, dann stand da ein Torhüter, der „gut gehalten“ habe, wie Rathkamp anerkennend sagte.

Die zweite Halbzeit brachte neue Chancen, aber keine Erlösung. Moritz Stöver setzte den Ball aus kürzester Distanz über das Tor – „wirklich acht Meter drüber“, wie Rathkamp ungläubig berichtete. Auch Aaron Noah Djulic zögerte einen Moment zu lange. „Den muss er eigentlich nur querlegen – oder selber machen“, sagte der Trainer.

So wurde es zäh. Zäher als erwartet. Und emotional immer aufgeladener. Denn mit jeder Minute wuchs die Gewissheit, dass hier mehr auf dem Spiel stand als nur drei Punkte. „Wir haben total Moral bewiesen, sind immer dran geblieben“, sagte Rathkamp.

Auf der anderen Seite kämpfte SV Heiligenfelde mit allem, was möglich war. „Die haben wirklich aufopferungsvoll verteidigt“, so Rathkamp. Und ja, auch die Zeit wurde zum Faktor. „Ab der 75., 80. Minute lag gefühlt alle zwei Minuten einer auf dem Platz.“ Eine Randnotiz, nüchtern beschrieben – ohne Vorwurf, eher als Teil dieses Abstiegskampfes, der eigene Regeln kennt.

Als schließlich die zwölf Minuten Nachspielzeit angezeigt wurden, war die Grenze zwischen Frustration und Hoffnung längst verschwommen. „Die waren komplett gerechtfertigt“, stellte Rathkamp klar. Und vielleicht brauchte es genau diese zwölf Minuten – diesen Raum, in dem sich ein Spiel noch einmal neu erfinden durfte.

Am Ende steht ein 1:0, das nüchtern betrachtet knapp, vielleicht sogar glücklich wirkt. „Ist natürlich ein bisschen glücklich“, gab Rathkamp zu – und widersprach sich im selben Atemzug: „Aber wenn man das Spielgeschehen sieht, natürlich hochverdient.“

Und während seine Mannschaft jubelte, blieb bei ihm vor allem eines hängen: Erleichterung. „Ich bin einfach nur glücklich, dass wir gewonnen haben.“ Ein Satz, so schlicht wie wahr.

Doch der Blick ging schnell weiter. „Ich hoffe, gegen Bückeburg zeigen wir ein anderes Gesicht“, sagte Rathkamp. Ein Spiel, das offener sein dürfte, weniger zäh, mehr im Fluss. „Das liegt uns wesentlich besser.“

An diesem Nachmittag aber ging es nicht um Spielkultur. Es ging um Geduld, um Widerstand – und um diesen einen Moment in der 112. Minute, der aus einem zähen Spiel eine Geschichte machte.

SV Heiligenfelde – SC Twistringen 0:1

SV Heiligenfelde: Jörn Wachtendorf, Tobias Heinsen, Colin Tettenborn, Maximilian Kelhar (85. Bendix Precht), Marvin Godesberg (69. Göksan Vurgun), Lance Glander, Tristan Godesberg, Mika Malte Ulrich, Roman Obst, Ole Scharf (25. Enno Beckmann), Hasan Sabehaioun (75. Hendrik Rode) - Trainer: Lutz Schröder - Trainer: Pascal Witt

SC Twistringen: Marcel Schröder (geb. Bavendiek), Kevin Diekmann (78. Lüder Uhlhorn), Marvin Schwenker, Jonas Wilkens (63. Tom Thiede), Justus Schlake, Johann Beuke, Aaron Noah Djulic, Moritz Stöver (85. Malte Harms), Louis Thelken (86. Maurice Künning), Elias Wilkens, Beytullah Sengönül (73. Tom Lehmkuhl) - Trainer: Simon Beuke - Trainer: Timo Rathkamp

Schiedsrichter: Marc-Oliver Reschke - Zuschauer: 45

Tore: 0:1 Tom Lehmkuhl (90.+12)