Der ASV Burglengenfeld um den diesmal ausgefallenen Andreas Pegoretti (links, hier im Hinspiel) lieferte in Pfreimd nicht sein bestes Spiel, am Ende reichte es aber zum Sieg. – Foto: Thomas Schneider

Der ASV siegt im Derby Der Landesliga-Sonntag: Burglengenfeld setzt sich mit 2:0 bei der SpVgg Pfreimd durch

Durch einen 2:0-Auswärtssieg bei der SpVgg Pfreimd klettert der ASV Burglengenfeld auf den achten Tabellenplatz der Fußball-Landesliga Mitte und setzt sich erstmals in der oberen Tabellenhälfte fest. Der Sieg kam allerdings etwas glücklich zustande, weil es die Hausherren nicht schafften, ihre zahlreichen Chancen im gegnerischen Tor unterzubringen. Auch die Gäste agierten in der Offensive sehr unkonzentriert und vergaben in der zweiten Spielhälfte viele aussichtsreiche Möglichkeiten.



Man merkte den Gästen das Fehlen von Stephan Gineiger in der letzten Verteidigungsreihe an. Die Mannschaft von Trainer Timo Studtrucker versuchte zu Beginn sehr hoch zu agieren, was ihnen beinahe zum Verhängnis wurde: Die Hausherren gingen von Anfang an sehr engagiert zu Werke und gewannen viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Dabei brachten sie die weit aufgerückten Burglengenfelder immer wieder in Verlegenheit. Gleich mehrmals tauchten die Pfreimder in Überzahl vor Marco Bauer auf. Sie schafften es allerdings nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Zweimal war der Burglengenfelder Torwart bereits ausgespielt, doch dann versagten bei den Offensivspielern des Tabellenvorletzten offensichtlich die Nerven.



Der ASV fand in der ersten Hälfte nicht ins Spiel. Die Pfreimder warfen sich in jeden Zweikampf und ließen ihren Gegenspielern kaum Luft zum Atmen. Auch bei Standardsituationen konnten sich die Gäste im Strafraum nicht durchsetzen. Die erste aussichtsreiche Möglichkeit für den ASV hatte Niklas Scheuer nach 42 Minuten, allerdings bedingt durch einen technischen Fehler eines Pfreimder Abwehrspielers, der ein Zuspiel nicht unter Kontrolle brachte. Der Burglengenfelder reagierte sofort und nutzte die Gelegenheit zum Führungstreffer. Mit einem Schuss flach neben den linken Pfosten ließ er Keeper Sandro Aurich keine Abwehrchance. Mehr hatten die Gäste in den ersten 45 Minuten nicht zustande gebracht. Doch es reichte für eine knappe Halbzeitführung.



Nach der Pause zeigte der ASV ein ganz anderes Gesicht. Sofort übernahm das Team von Trainer Timo Studtrucker die Kontrolle über das Spielgeschehen und erspielte sich in den ersten zehn Minuten zahlreiche Möglichkeiten, um die Führung auszubauen. Doch die Burglengenfelder waren in der Offensive zu unkonzentriert oder trafen beim letzten Ball die falsche Entscheidung. Danach kämpften sich die Hausherren wieder ins Spiel zurück und erneut wurde die aufgerückte ASV-Abwehrreihe ein ums andere Mal überrumpelt. In der 58. Minute hatten alle, die mit der SpVgg Pfreimd sympathisierten, schon den Torschrei auf den Lippen. Erneut war es ein Konter. Der Burglengenfelder Keeper eilte weit aus seinem Tor, konnte den Ball aber nicht mehr erreichen. Kaum zu glauben, aber der Schuss aus 20 Metern in Richtung des leeren Burglengenfelder Tors kullerte um Zentimeter am rechten Pfosten vorbei ins Aus.



Die Hausherren merkten, dass der ASV zu schlagen war und erhöhten nochmal ihren Einsatz. Doch sie blieben an diesem Tag vom Glück verschont. Auch mit dem Schiedsrichter hatten die Hausherren offensichtlich keine Fortune. Nach einem Dribbling im Strafraum kam ein Pfreimder Spieler zu Fall. Der ersehnte Pfiff des Unparteiischen blieb aus. Je mehr die Hausherren auf den Ausgleich drückten, desto mehr Kontergelegenheit gab es in der Schlussphase für die Gäste. Patrick Käufer nutzte eine solche in der 90. Minute zur endgültigen Entscheidung. In der Nachspielzeit wäre sogar noch das 3:0 für den ASV möglich gewesen. Ein toller Kopfball nach einem Freistoß ging jedoch um Zentimeter am oberen linken Torwinkel vorbei.