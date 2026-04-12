Der ASV Glonn verliert trotz guter Anfangsphase mit 1:3 gegen Putzbrunn

FB KK Glonn (weiss) links Maximilian Bernhard , Jakob Stefer – Foto: Sro

Der neue Coach Alexander Niedermayer erlebt beim ASV Glonn eine bittere Premiere. Zwei frühe Gegentore zogen dem Tabellenletzten den Stecker.

Zehn Minuten lang durften sich die Anhänger des ASV Glonn über eine Energieleistung, ein Lebenszeichen ihrer Kreisklasse-Kicker freuen. „Wir waren sehr gut drin, man hat gemerkt, dass jeder will“, lobte auch der neu installierte ASV-Coach Alexander Niedermayer die Anfangsphase gegen den Putzbrunner SV. Wie wankelmütig und fragil ein Tabellenletzter qua Saisonverlauf zumeist dann eben doch nach einem Rückschlag agiert, wurde an der heimischen Wiesmühlstraße allerdings auch unter neuer Regie schnell deutlich.

Ein Gästeakteur vernaschte an der Strafraumkante gleich zwei Glonner Verteidiger – Niedermayer: „Da darf der nie durchkommen!“ – und Saman Nerwai stocherte die obendrein schwache Hereingabe aus dem Gewimmel heraus zur Putzbrunner Führung ins Tor (14.). „Damit haben sie uns erstmal den Stecker gezogen“, musste sich Glonns Übungsleiter kurz darauf über „das zweite saudumme Gegentor“ ärgern, als Yanis Mohammed einen Eckball am langen Pfosten ungestört einnicken konnte (23.).

Noch mehr schwanden die Hoffnungen auf den zweiten Saisonsieg und einen Befreiungsschlag bei den Platzherren nach dem Seitenwechsel, als Leonel Antonio Morais einen Querpass zum 0:3 verwertete (56.). „Das Spiel hat es nicht hergegeben, dass wir bahnbrechend viel verändern konnten“, befand Alexander Niedermayer in der Rückschau, „aber die Energie war gut und wir haben uns mehr zugetraut, speziell in den letzten 20 Minuten.“

Zwischen zwei Glonner Lattentreffern verwandelte Martin Huber einen Foulelfmeter zum 1:3 (70.). Die abschließende Drangperiode des ASV war bedingt erfolgreich: Putzbrunns Mohammed sah für ein Handspiel als letzter Mann die rote Karte (80.). „Mir hat das ganze Drumherum sehr viel Spaß gemacht“, erklärte Debütant Niedermayer. „Nur wurde das alles vom Ergebnis gedämpft.“