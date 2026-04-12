Der ASV Glonn verliert trotz guter Anfangsphase gegen Putzbrunn

FB KK Glonn (weiss) links Maximilian Bernhard , Jakob Stefer – Foto: Sro

Zehn Minuten lang durften sich die Anhänger des ASV Glonn über eine Energieleistung, ein Lebenszeichen ihrer Kreisklasse-Kicker freuen. „Wir waren sehr gut drin, man hat gemerkt, dass jeder will“, lobte auch der neu installierte ASV-Coach Alexander Niedermayer die Anfangsphase gegen den Putzbrunner SV. Wie wankelmütig und fragil ein Tabellenletzter qua Saisonverlauf zumeist dann eben doch nach einem Rückschlag agiert, wurde an der heimischen Wiesmühlstraße allerdings auch unter neuer Regie schnell deutlich.

Ein Gästeakteur vernaschte an der Strafraumkante gleich zwei Glonner Verteidiger – Niedermayer: „Da darf der nie durchkommen!“ – und Saman Nerwai stocherte die obendrein schwache Hereingabe aus dem Gewimmel heraus zur Putzbrunner Führung ins Tor (14.). „Damit haben sie uns erstmal den Stecker gezogen“, musste sich Glonns Übungsleiter kurz darauf über „das zweite saudumme Gegentor“ ärgern, als Yanis Mohammed einen Eckball am langen Pfosten ungestört einnicken konnte (23.).