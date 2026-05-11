Der ASV Eglfing siegt trotz frühen Rückstands und wahrt Mini-Chance

Andreas Hutter traf doppelt für den ASV Eglfing. Trotzdem bleibt die Relegation zur Kreisklasse wohl nur ein Traum für die Gäste.
Ein Doppelschlag von Andreas Hutter bescherte dem ASV Eglfing einen 2:1 (1:1)-Auswärtssieg bei der SG Eberfing/Söchering und damit die minimale Chance auf die Rückkehr in die Kreisklasse. Auch wenn daran im Lager der Kicker vom Willing keiner mehr so recht dran glauben mag. Für die unterlegene Spielgemeinschaft gestaltet sich die Situation erheblich klarer. Sie verweilt im Niemandsland der A-Klasse 5 und kann den Blick bereits auf die neue Saison richten.
„Ich glaube nicht, dass der zweite Platz noch ein Thema ist“, gab sich Michael Holzmann stellvertretend für den erkrankten ASV-Trainer Felix Heidl zurückhaltend. Bei zwei verbleibenden Spielen und einem Rückstand von drei Zählern auf Rang zwei ist das eine realistische Einschätzung. Dennoch galt für die Eglfinger: „Es ist ein Derby, da mag man nicht verlieren“, so Holzmann vor dem Gastspiel in Obersöchering. Das sah zunächst aber anders aus. Nach nur 35 Sekunden zappelte der Ball im von Maxi Schmitt gehüteten ASV-Gehäuse. Ein Ball der SG aus der eigenen Hälfte erreichte Florian Pangratz auf der Außenposition, und dessen Hereingabe segelte über Schmitt, sodass Michael Hoiß auf keinerlei Hindernis beim Vollzug stieß.
Die Heimelf blieb am Drücker. „Die Chancen lagen auf dem Tisch“, erläuterte SG-Coach Jakob Taffertshofer, der ob des dünnen Kaders wieder selbst ran musste. Doch sowohl Maximilian Zach als auch Hugo Andreu Morant ließen Hochkaräter fahrlässig liegen. „Wir hätten das eine oder andere Tor mehr schießen müssen“, betonte Taffertshofer. So aber rochen die Gäste Lunte. „Über den Kampf zurück- und ins Spiel gefunden“, resümierte Holzmann. Kurz vor der Pause gab es dann ein Kuddelmuddel nach einem schnell ausgeführten Einwurf, ehe Hutter den Ball vom Sechzehnereck zum 1:1 unter die Querlatte nagelte (37.). „Eglfing ist abgeklärt, spielt lange zusammen“, stellt der SG-Coach fest.
Nach der Pause war es dann wieder Hutter, der nach einem Querpass von der rechten Seite im Zentrum völlig frei stand und so mühelos den Siegtreffer markieren konnte (50.). Fehlerquelle bei den Gastgebern: Reklamation statt Aktion. Den Derbysieg nahm der ASV gern mit. Letztlich aber werden sich beide Klubs mit großer Wahrscheinlichkeit in der kommenden Saison in der A-Klasse neuerlich begegnen.