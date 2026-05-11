Der ASV Eglfing siegt trotz frühen Rückstands und wahrt Mini-Chance

Fußball; Saison 2025/26; A-Klasse; SG SV Eberfing/SV Söchering (in Blau) im Heimspiel gegen den ASV Eglfing am 10. Mai 2026 – Foto: Tamara Rabuser (or)

Ein Doppelschlag von Andreas Hutter bescherte dem ASV Eglfing einen 2:1 (1:1)-Auswärtssieg bei der SG Eberfing/Söchering und damit die minimale Chance auf die Rückkehr in die Kreisklasse. Auch wenn daran im Lager der Kicker vom Willing keiner mehr so recht dran glauben mag. Für die unterlegene Spielgemeinschaft gestaltet sich die Situation erheblich klarer. Sie verweilt im Niemandsland der A-Klasse 5 und kann den Blick bereits auf die neue Saison richten.

„Ich glaube nicht, dass der zweite Platz noch ein Thema ist“, gab sich Michael Holzmann stellvertretend für den erkrankten ASV-Trainer Felix Heidl zurückhaltend. Bei zwei verbleibenden Spielen und einem Rückstand von drei Zählern auf Rang zwei ist das eine realistische Einschätzung. Dennoch galt für die Eglfinger: „Es ist ein Derby, da mag man nicht verlieren“, so Holzmann vor dem Gastspiel in Obersöchering. Das sah zunächst aber anders aus. Nach nur 35 Sekunden zappelte der Ball im von Maxi Schmitt gehüteten ASV-Gehäuse. Ein Ball der SG aus der eigenen Hälfte erreichte Florian Pangratz auf der Außenposition, und dessen Hereingabe segelte über Schmitt, sodass Michael Hoiß auf keinerlei Hindernis beim Vollzug stieß.