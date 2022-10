Der ASV Altenlingen tritt bei der SG Freren an Vorbericht des ASV

//Erste

Auswärts gegen Freren!

Am Sonntagnachmittag kommt es für unsere Erste zum Spiel gegen die SG Freren. Anstoß ist um 14:00 in Freren.

Freren belegt aktuell den 8. Tabellenplatz mit 17 Punkten aus 14 Spielen. Freren ist ausgesprochen gut in die Saison gestartet mit 10 Punkten aus 5 Spielen. Danach musste die Mannschaft im weiteren Verlauf ein paar Federn lassen. Allerdings konnte sie am vergangenen Wochenende wieder in die Erfolgsspur zurückfinden mit einem 2:0 Auswärtserfolg in Lohne. Unsere Elf steht aktuell auf dem 12. Tabellenplatz mit 15 Punkten aus 14 Spielen. Mit 5 Punkten aus den letzten 3 Spielen kann die Mannschaft einen sehr positiven Trend vorweisen. Neben Unentschieden gegen Eintracht Nordhorn und Spelle II konnte in der letzten Woche ein Heimsieg gegen Salzbergen gefeiert werden. Die Mannschaft hat sich einiges für Freren vorgenommen und will die Serie der ungeschlagenen Partien weiter ausbauen.

Anstoß ist um 14:00 Uhr in Freren. Bitte die Zeitumstellung von Samstag auf Sonntag beachten.

