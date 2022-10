Der ASV Altenlingen reist an den Heideweg Vorbericht des ASV vorm Spiel gegen Eintracht Nordhorn

//Erste

Auswärts in Nordhorn!

Am Sonntagnachmittag kommt es für unsere Erste zur Partie mit Eintracht Nordhorn. Anstoß ist um 15:00 Uhr in Nordhorn.

Eintracht belegt aktuell den 3. Tabellenplatz mit 26 Punkten aus 12 Spielen. Eintracht, die als absoluter Topfavorit auf den Aufstieg in die Saison gegangen ist, musste allerdings schon zwei Niederlagen hinnehmen und grüßt damit nicht von der Tabellenspitze. Ansonsten stellen sie wie in den Jahren zuvor eine der besten Angriffsreihen der Liga. Unsere Elf steht aktuell auf dem 14. Tabellenplatz mit 11 Punkten aus 12 Spielen. Nach dem super Spiel am vergangenen Wochenende gegen Spelle sollte das Selbstvertrauen der Mannschaft wieder deutlich gestiegen sein. Es war ein Spiel mit enorm hohem Einsatz und spielerischer Qualität welches leider nur Unentschieden endete.

