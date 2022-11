Der ASV Altenlingen erwartet heute Union Lohne

//Erste

Derby! Zuhause gegen Lohne!

Am Wochenende kommt es für unsere Erste zum Derby gegen Lohne! Anstoß der Partie ist am Sonntag um 14:00 Uhr am Wallkamp.

Lohne belegt aktuell den 13. Tabellenplatz mit 17 Punkten aus 18 Spielen und musste sich damit als Absteiger aus der Landesliga an die Ausgeglichenheit der Liga anpassen. Nach dem frühen Trainerwechsel konnte sich die Mannschaft zuletzt deutlich stabilisieren mit 5 Punkten aus den letzten drei Spielen. Unsere Elf steht aktuell auf dem 14. Tabellenplatz mit 17 Punkten aus 17 Spielen. Nach dem Ausfall des Spiels der letzten Woche konnte sich die Truppe in Ruhe auf Lohne vorbereiten. Es sollten also keine Überraschungen auf die Elf zukommen. Nach der Niederlage aus dem Hinspiel haben unsere Jungs gegen Lohne noch eine Rechnung offen in diesem 6 Punkte Spiel.

#hejaasv