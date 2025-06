Der Assistent wird zum Chef

Sebastian Koch wird Nachfolger von de Prato als Trainer des TSV Grünwald

Der Vorgänger persönlich hatte die Lösung vor Monaten ins Spiel gebracht: „Für mich steht der Cheftrainer schon da. Es wäre clever zu sagen: Sebi, wie steht’s?“, empfahl Florian de Prato, der selbst erst in der Winterpause die sportliche Verantwortung beim TSV Grünwald übernommen hatte, Mitte März seinen Assistenten Sebastian Koch als künftigen federführenden Coach. Koch hatte damals gerade die B-Lizenz-Prüfung bestanden und aus diesem Anlass tat de Prato seine hohe Meinung vom 28-Jährigen kund, betonte dabei auch: „Sebi ist für mich kein Co-Trainer, sondern ein Trainer auf Augenhöhe.“

Nun ist es tatsächlich so gekommen, wie es de Prato vorgeschlagen hat: Koch übernimmt in der Landesliga Südost das Ruder beim Bayernliga-Absteiger. „Ich freue mich sehr darauf, es ist meine erste Station als Cheftrainer“, sagt er. Und er darf sich nun seinerseits der Unterstützung von de Prato sicher sein, der, wie er schon unmittelbar nach der verlorenen Relegation der Grün-Weißen angekündigt hatte, im Trainer-Team bleibt. Auch der 38-Jährige, der den TSV trotz sehr ordentlicher Bilanz in den Punktspielen (sieben Siege, ein Remis, fünf Niederlagen) nicht in der Bayernliga halten konnte, dürfte wohl ein Assistent auf Augenhöhe sein. Den hauptverantwortlichen Part wollte de Prato aus familiären Gründen nicht mehr spielen. „Ich kenne ihn lang, er kennt mich lang“, sagt Koch. Während seiner ersten Amtszeit bei den Grün-Weißen von 2021 bis 2023 machte de Prato seinen damaligen Spieler Koch, der nach dem zweiten Kreuzbandriss die aktive Laufbahn beenden musste, zum Co-Trainer. „Es ist ein extrem positives Verhältnis. Flo hat mir die Tür geöffnet, als er mich damals ins Trainerteam aufnahm. Ich habe ihm da viel zu verdanken“, sagte Koch wiederum im März über de Prato.

Beide betonen immer wieder ihre ähnlich geartete Fußball-Auffassung, doch nun steht Koch im Fokus und damit in der Pflicht, die Perspektive zu erläutern: „Mentalität, Herz, Leidenschaft, Willen“ seien die Säulen, auf denen er das Team entwickeln will, entsprechend soll das Personal aussehen: „Mir ist es wichtig, keine Unruhestifter in der Mannschaft zu haben. Es geht nur, wenn die Mannschaft als Familie auf dem Platz steht.“

Schon am Montag, 16. Juni, beginnt die Vorbereitung. Jetzt ist Koch erst einmal im Urlaub, auch, um sich von der intensiven Kaderplanung zu erholen. „Es waren sehr viele Gespräche“, berichtet er, konkrete Personalien verrät er hingegen nicht, nur so viel: „Es wird einen gewissen Umbau geben. Und sicher auch die eine oder andere Überraschung bei den Neuzugängen.“

Ehrgeizig wird der künftige Chefcoach die Saison in jedem Fall angehen: „Oberstes Ziel ist es, wieder oben mitmischen zu wollen, im ersten Drittel. Ich habe ja auch relativ hoch gespielt, ich gehe jetzt nicht in die Landesliga, um irgendwie mitzuspielen“, verspricht der frühere Regionalliga-Fußballer, zugleich betont er: „Es besteht aber kein Druck, sofort wieder aufzusteigen, auch von Seiten der Vorstandschaft nicht.“